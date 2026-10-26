Депутат Чернышов предложил создать программу «Возвращение в школу» для педагогов

В России предложили выплачивать деньги педагогам, которые когда-то ушли из школ в другие сферы, но решили вернуться к преподаванию. Для этого депутат Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой создания федеральной программы «Возвращение в школу». Соответствующее обращение он направил министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА «Новости».

По задумке парламентария, бывшим учителям необходимо не просто предложить свободные вакансии, но и помочь снова освоиться в профессии. Многие из них уже имеют педагогическое образование и опыт работы с детьми, однако за годы отсутствия могли измениться учебные программы, требования к преподаванию и организация школьной жизни.

Участникам программы предлагают предоставить бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану. Кроме того, им помогут найти работу на реально существующих вакансиях, а в течение первого учебного года закрепят за ними наставников.

Отдельным стимулом должны стать денежные выплаты за возвращение в профессию. Чернышов предлагает перечислять их поэтапно: после первого года преподавания и последующих лет работы. Конкретные суммы в инициативе пока не называются.

При этом депутат считает важным исключить возможность получения денег за формальное увольнение с последующим быстрым возвращением. Для этого необходимо установить требования к предыдущему педагогическому стажу и времени, проведённому вне системы образования. Отпуск по уходу за ребёнком при сохранении трудовых отношений не должен считаться уходом из профессии.

Вернуться к преподаванию можно будет и в родном городе или посёлке, без обязательного переезда. При этом трудоустройство новых участников программы не должно приводить к необоснованному сокращению нагрузки действующих учителей.

Ранее Life.ru рассказывал, почему молодые педагоги увольняются из школ уже через несколько лет работы. Учитель Касумова объясняла, что начинающие специалисты часто сталкиваются с нехваткой поддержки со стороны коллег и руководства, высокой нагрузкой и ограниченными перспективами карьерного роста. По её словам, некоторые преподаватели уходят уже после первого года, а дополнительные выплаты способны удержать их лишь временно. Поэтому для решения кадровой проблемы важны не только деньги, но и полноценная помощь педагогам в профессиональной адаптации.