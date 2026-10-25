В Петербурге школе № 23 вынесли предостережение после жалобы на травлю учителя

Петербургская школа № 23 с углублённым изучением финского языка получила официальное предостережение после жалобы на возможную травлю учительницы физики. Документ оформил городской Комитет по образованию, следует из сведений реестра контрольных мероприятий Генпрокуратуры. Об этом стало известно сайту MK.RU.

Поводом стало обращение с претензиями к администрации учебного заведения. Заявитель утверждал, что руководство систематически оказывало психологическое давление на преподавательницу, принижало её профессиональные достижения и унижало человеческое достоинство.

По итогам рассмотрения информации школе объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Такая мера призвана предупредить возможные нарушения, но не означает, что вина кого-либо из сотрудников установлена.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует педагогам уважение человеческого достоинства, защиту от психологического насилия и оскорблений. Учителя также имеют право защищать профессиональную честь и добиваться объективного разбирательства при возникновении конфликтов.

Школа расположена на улице Дыбенко в Невском районе Петербурга. Согласно официальным сведениям учебного заведения, его директором является Марина Козуб, возглавившая учреждение в августе 2024 года. При этом в опубликованных материалах претензии адресованы администрации в целом, а персональная ответственность директора не установлена.

Ранее Life.ru рассказывал о новых мерах поддержки и защиты российских учителей. Минпросвещения подготовило законопроект, который предусматривает бесплатную юридическую помощь педагогам по трудовым вопросам и защиту от несогласованной съёмки. Кроме того, учителям со стажем не менее 25 лет предлагают присваивать звание «Ветеран труда», а молодым специалистам — гарантировать наставничество.