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Опубликовано 12 сентября, 16:10

Депутат Габриелян допустил, что Армения поднимет аренду для военной базы в РФ

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Армения может ввести плату за размещение российской военной базы, если Россия повысит стоимость поставляемого республике газа. Такое мнение высказал порталу factor.am глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Вилен Габриелян.

Представитель правящей партии «Гражданский договор» прокомментировал слова премьер-министра Никола Пашиняна. Тот ранее допустил, что в ответ на подорожание газа Ереван может установить цены на то, что прежде предоставлял бесплатно. На вопрос, может ли речь идти о российской военной базе, Габриелян ответил: «Почему нет?». При этом парламентарий уточнил, что говорит от своего имени.

«Моя личная точка зрения — да, подобный пересчёт в финансовой части, как вы говорите, может также произойти в рамках базы», — сказал депутат.

Габриелян добавил, что у Еревана есть и другие инструменты для переговоров с Москвой. Их армянская сторона может использовать, чтобы сдержать возможный рост стоимости российского газа. Официальных решений или предложений о введении платы за размещение базы власти Армении пока не объявляли. 102-я российская военная база находится в Гюмри на основании межгосударственного договора 1995 года, срок которого продлён до 2044-го.

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Вопрос присутствия российской военной базы в Армении в последние месяцы неоднократно становился предметом заявлений армянского руководства. Премьер-министр страны Никол Пашинян сказал, что готов к любому варианту развития событий в отношении базы.

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Татьяна Миссуми
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