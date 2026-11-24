Новые правила распространения видеоигр в России должны не только регулировать работу разработчиков, но и защищать геймеров от необоснованных ограничений со стороны зарубежных сервисов. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, Герой России Владислав Головин.

По мнению депутата, отечественные студии должны выпускать востребованные игры и на равных конкурировать с иностранными компаниями. При разработке законодательных требований необходимо учитывать особенности индустрии: в отличие от многих других цифровых продуктов, игры регулярно получают обновления, дополнения и новые функции.

Отдельное внимание парламентарий призвал уделить защите российских пользователей. Они нередко сталкиваются с ограничениями со стороны иностранных площадок, теряя возможность покупать игры и пользоваться привычными сервисами. Головин считает недопустимой дискриминацию геймеров по национальному признаку.

В «Единой России» также выступают за создание современных конкурентоспособных игр, в которых нашли бы отражение уважение к отечественной истории, семейным традициям и культуре страны.

«Видеоигры давно вышли за рамки развлечений», — подчеркнул депутат.

По его словам, игровые технологии позволяют совершенствовать цифровые навыки, моделировать сложные процессы, обучать специалистов для технологической и оборонной отраслей. Поэтому новые законодательные требования должны способствовать развитию индустрии, не лишая пользователей доступа к современным технологиям.