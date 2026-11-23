В России хотят проверять видеоигры на соответствие традиционным ценностям
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В РФ могут начать проверять видеоигры на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Госдума может начать рассмотрение соответствующего законопроекта 1 декабря, сообщили газете «Известия» в Российской ассоциации развития видеоигровой индустрии.
Представители отрасли выступили против обязательного подключения игровых платформ к системе оперативно-разыскных мероприятий. В первую очередь это может коснуться крупных сервисов с открытыми чатами. При этом в ассоциации признают, что детям в играх нужна защита. Жертвами мошенничества в мобильных играх чаще всего становятся дети от 7 до 16 лет.
Возрастные ограничения, которые действуют на основе закона 2010 года, в ассоциации предлагают пересмотреть с опорой на современные исследования. Ещё одна идея — «зелёная» маркировка. По ней родители смогут понять, чему ребёнок научится в игре, есть ли в ней творческие задания и можно ли играть всей семьёй.
Тем временем в России обсуждают введение прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с кино. Создателей и распространителей компьютерных развлечений могут обязать регистрировать проекты в реестре Роскомнадзора.