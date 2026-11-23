Если в России введут прокатные удостоверения для видеоигр, получать их придётся в первую очередь отечественным студиям и магазинам, отметил историк видеоигр Александр Кузьменко, комментируя предложение Правительства РФ выдавать разрешения на продажу игр по аналогии с кинопрокатом.

По его словам, крупные зарубежные издатели, ушедшие из России в 2022 году, вряд ли станут обращаться за удостоверениями. Россияне по-прежнему покупают игры через аккаунты других стран. В итоге зарубежные новинки могут остаться на сером рынке, а дополнительные расходы понесут те, кто продаёт игры в РФ официально.

Чтобы новые правила заработали, власти могут ограничить доступ к Steam, PlayStation Store и Xbox. Собеседник радио «Комсомольская правда». выступил против такого шага. По его оценке, блокировка может подогреть интерес к запрещённым играм, а российским разработчикам станет сложнее изучать решения ведущих студий мира.