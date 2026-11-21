Здоровье нельзя сохранить и перезагрузить: Названо безопасное время игры в GTA VI
Психолог Уманова рекомендовала играть в GTA VI не более 90 минут за сеанс
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
После 45–60 минут игры в GTA 6 взрослому стоит встать и размяться, уверена клинический психолог Ольга Уманова. На перерыв она рекомендовала отводить 10–15 минут, а на одну сессию игры — максимум 90 минут. По словам эксперта, даже если игра помогает отвлечься, мышцы шеи остаются напряжёнными, а дыхание становится поверхностным.
Чтобы вовремя остановиться, можно завести таймер на 50 минут и оставить телефон в другом конце комнаты. Тогда ради сигнала придётся встать, даже если хочется пройти ещё одну миссию. Во время перерыва полезно пройтись, размять плечи и выпить воды.
Глазам стоит давать отдых чаще: каждые 20 минут на 20 секунд переводить взгляд на предмет в шести метрах или дальше. В рабочий или учебный день можно отводить на игру до двух часов, а в свободный — суммарно 4–6 часов с перерывами на еду и прогулку. Время выхода лучше выбрать заранее, чтобы закончить игру за полтора-два часа до сна.
«Пятьдесят часов можно пройти за две недели с удовольствием. Тромбоз и первый судорожный приступ кнопкой «загрузить сохранение» не отыгрываются», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Напомним, релиз GTA 6 состоялся 19 ноября 2026 года. После выхода в шестой части заметили 8 жестокостей, от которых не по себе даже опытным игрокам. Тем временем священник назвал условия, при которых христианам можно играть в GTA.