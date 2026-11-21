После 45–60 минут игры в GTA 6 взрослому стоит встать и размяться, уверена клинический психолог Ольга Уманова. На перерыв она рекомендовала отводить 10–15 минут, а на одну сессию игры — максимум 90 минут. По словам эксперта, даже если игра помогает отвлечься, мышцы шеи остаются напряжёнными, а дыхание становится поверхностным.

Чтобы вовремя остановиться, можно завести таймер на 50 минут и оставить телефон в другом конце комнаты. Тогда ради сигнала придётся встать, даже если хочется пройти ещё одну миссию. Во время перерыва полезно пройтись, размять плечи и выпить воды.

Глазам стоит давать отдых чаще: каждые 20 минут на 20 секунд переводить взгляд на предмет в шести метрах или дальше. В рабочий или учебный день можно отводить на игру до двух часов, а в свободный — суммарно 4–6 часов с перерывами на еду и прогулку. Время выхода лучше выбрать заранее, чтобы закончить игру за полтора-два часа до сна.