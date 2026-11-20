19 ноября GTA 6 вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стрельбой поклонников серии трудно удивить. Но в новом Вайс-Сити мало угнать машину и красиво уйти от полиции. Стоит оглянуться, и увидишь, что осталось на тротуаре после эффектного поворота. А некоторые из самых жутких вещей здесь случаются как раз тогда, когда герой хочет помочь. Life.ru собрал восемь сцен и деталей, по которым хорошо видно, какой разной бывает жестокость в новой «ГТА 6».

Пожилая женщина отдаёт грабителю кошелёк с 28 долларами

Ограбление в GTA 6: почему Джейсон убил пожилую прохожую, хотя она отдала ему кошелёк с 28 долларами. Фото © gta6

У ограбления в видеоигре обычно есть понятный финал. Деньги сменили владельца, сумма в углу экрана выросла, пора уносить ноги. Во время игры стримера Эдина Росса всё поначалу так и шло. Его Джейсон останавливал прохожих и требовал деньги. Пожилая женщина подчинилась и отдала кошелёк. Внутри оказалось 28 долларов. Увидев сумму, Росс безжалостно выстрелил ей в голову. Женщина даже не пыталась отбиваться.

Сама GTA 6 знакомит нас с ограблениями иначе. В прологе Люсия угрожает кассиру в конторе, где выдают займы до зарплаты. Пока кассир достаёт наличные, на грабительницу бросается один из присутствующих. Кто-то готов рискнуть жизнью за незнакомца, кто-то отдаст всё до цента в надежде уйти домой живым. Женщина из эпизода Росса выбрала второе.

У раненых хватает сил, чтобы попытаться спастись

Ранения в GTA 6: как случайные прохожие и противники реагируют на попадания пуль на улицах Вайс-Сити. Фото © gta6

Посреди перестрелки удобно следить за противниками по принципу «стоит или упал». В GTA 6 между этими двумя состояниями происходит довольно много неприятного. Раненый хватается за место попадания, отшатывается, пачкает кровью одежду. Попадание в руку может на время вывести противника из боя, и у героя появляется возможность уйти, пока тот приходит в себя. А вот если на человеке загорелась одежда, тот ещё несколько мгновений мечется и кричит.

Такие подробности отдельно перечислило ведомство, которое присваивает играм возрастные рейтинги. Особое внимание эксперты обратили на то, что точно так же реагируют и случайные прохожие. В суматохе легко пропустить пешехода, которого задела шальная пуля. Когда он пытается зажать рану, собственную ошибку уже трудно списать на плохую видимость.

В больнице Джейсона пытаются добить прямо в кресле

Перестрелка в больнице GTA 6: как Люсия вывозит раненого Джейсона из палаты под огнём людей в масках. Фото © gta6

В сюжетном задании Discharge Time Люсия приходит проведать Джейсона в больнице Вайс-Сити. Но в здании появляются люди в масках и продажные полицейские. Джейсон тяжело ранен. На своих двоих он далеко не уйдёт, и Люсия везёт его по больничным коридорам в кресле-коляске. Отстреливаться приходится ему самому. И, что не менее интересно, даже оружие здесь может сыграть злую шутку — отдача дробовика откатывает кресло назад.

Обычно в GTA можно хотя бы самому выбрать момент, чтобы перебежать в укрытие. Теперь Джейсон зависит от Люсии, которая толкает его кресло. В какой-то момент раненый оказывается на полу и вынужден ползти к оружию. А машина скорой помощи, появления которой в любой другой больничной истории ждали бы с облегчением, в руках Люсии сама становится оружием.

Стрельба на пляже обращает в бегство десятки отдыхающих

Стрельба на пляже в GTA 6: как десятки отдыхающих спасаются бегством после первых выстрелов Джейсона. Фото © gta6

На пляж Вайс-Сити вполне можно приехать просто поглазеть на здешний Майами. Один из игроков выбрал этот пляж для стрельбы по отдыхающим. На записи десятки людей бросаются бежать. У них нет оружия, никто не собирался вступать в бой с Джейсоном.

У толпы в GTA 6 вообще довольно выразительная реакция на опасность. Стоит направить оружие на мирных жителей, как слышны крики, а разбегающиеся люди могут даже в панике споткнуться. В кадр попадает целый пляж, и сразу видно, сколько людей вынуждены бежать из-за одного вооружённого человека. В ночных заведениях Вайс-Сити действуют другие правила. На танцполах ночных клубов открыть огонь по посетителям игра не даёт.

Зоозащитники выпускают медведицу и первыми попадают ей в лапы

Белая медведица в GTA 6: как попытка зоозащитников выпустить зверя из грузовика обернулась трагедией. Фото © gta6

Одна из самых чёрных шуток Rockstar начинается с доброго дела. Группа активистов добивается, чтобы из грузовика выпустили белую медведицу. Одна из женщин ласково обращается к ней как к сестре с Севера. Игрок уже видит очевидную проблему с этим планом. Между взрослым хищником и его новыми друзьями осталась одна дверца, и сейчас её откроют. Зверь выбирается наружу и набрасывается на спасительницу. Та даже в этот момент продолжает говорить о страданиях животных. Саму медведицу в итоге тоже убивают.

У побережья авторы приготовили ещё более издевательский вариант спасательной операции. На волю выпускают косатку. Активистка в цветочном ожерелье забирается ей на спину и вместе с ней уходит в открытую воду. Потом косатка подбрасывает женщину в воздух и расправляется с ней. Своим спасителям звери обязаны свободой. Оба зверя, к несчастью для активистов, тут же ею воспользовались

Вылет на тротуар заканчивается совсем не как трюк из боевика

Аварии в GTA 6: что происходит с прохожими на улицах Вайс-Сити, когда автомобиль вылетает на тротуар. Фото © gta6

На машине в GTA принято экономить время за чужой счёт. Не вписался в поворот, срезал угол через тротуар, поехал дальше. В шестой части особенно хорошо видно, что осталось за спиной у водителя. Тяжёлый транспорт способен искалечить попавшего под колёса человека вплоть до потери конечностей.

Примечательно, сколько внимания Rockstar при этом уделила самым обычным авариям. У разбитого автомобиля отлетает бампер, зеркало остаётся висеть на креплении, к смятой машине подходят люди выяснить, что случилось. Пока в аварии страдает одно железо, такую физику приятно разглядывать по кадрам. Гораздо меньше хочется оборачиваться, когда на том самом тротуаре кто-то стоял, а теперь от человека осталось лишь мокрое место.

Собаке бывает достаточно оказаться рядом с дверью машины

Собака в GTA 6: как стримерша Develique хотела взять пса с собой, но задела его автомобильной дверью. Фото © gta6

Австралийская стримерша Develique встретила в игре собаку, погладила её и пожалела, что не может взять с собой. Когда Джейсон садился за руль, дверца ударила собаку и сбила её на асфальт. Часть зрителей решила, что сработала ошибка игры. Сами домашние животные в GTA 6 действительно уязвимы. В описании рейтинга отдельно оговорено, что игрок может их ранить, хотя повреждения у них показаны с меньшими подробностями, чем у людей.

После расправы над прохожей Джейсон делает селфи

Селфи Джейсона в GTA 6: почему снимок после расправы над прохожей так задел давних поклонников серии. Фото © gta6

Уличная расправа, которую опубликовал @JerichoGTA в Х, уместилась в 52 секунды. Джейсон сбивает женщину с ног, избивает её, а когда та уже не сопротивляется, вынимает пистолет. Затем достаёт телефон и позирует на фоне тела. Под записью один из зрителей вспомнил, как играл ещё во времена скандалов вокруг шутера серии Duke Nukem, и признался, что смотреть на подобные сцены ему неприятно. Однако сюжет такого снимка от игрока не требует, так что можно и не делать.

Напомним, что у самой игры за злодеяния ведётся счёт. Звёзды розыска со временем гаснут, а у Джейсона и Люсии есть собственные криминальные профили, которые меняются в зависимости от их поступков. Если герой регулярно убивает беззащитных и доходит до статуса «Психопат», он теряет возможность сдаться полиции. Последняя ступень, «Неисправимый», остаётся до конца прохождения. Хотели просто проверить, что разрешает новая GTA 6, а в итоге написали своему герою новую биографию.

После восьми историй из Вайс-Сити в памяти почему-то остаются мелочи. В кошельке у женщины было всего 28 долларов. Люсия держала обеими руками кресло, в котором сидел Джейсон. Какая деталь зацепила вас? В «Голодных играх» о жестокости арены тоже напоминает вещь с виду безобидная — брошь Китнисс. На премьере нового фильма Сойка-пересмешница вновь расправила крылья. Посмотрите, кто из актрис примерил этот образ и в чём остальные звёзды вышли на дорожку.