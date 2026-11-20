Представьте, что вы рассказываете другу о своём самом страшном сне, а он вдруг отвечает, что видел практически то же самое. Совпадение? Оказывается, некоторые кошмары действительно повторяются у совершенно незнакомых людей. Исследователи сновидений даже составляют списки сюжетов, которые встречаются чаще остальных. Почему наш мозг словно пользуется одним сценарием ужасов и что могут означать эти ночные приключения?

Кто-то гонится за вами, но убежать невозможно

Погоня во сне: почему людям снится преследователь, от которого невозможно убежать, и что известно учёным? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вы несётесь по тёмному коридору, петляете между деревьями или пытаетесь спрятаться в незнакомом доме. За спиной слышатся шаги, и вы точно знаете, что кто-то приближается. Самое страшное, что ноги внезапно становятся тяжёлыми, а скорость падает, как бы сильно вы ни старались бежать. Иногда преследователь даже не появляется в кадре, но от этого становится только страшнее.

Погоня считается одним из самых распространённых сюжетов тревожных сновидений. В исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Sleep Medicine, преследование также оказалось среди часто встречающихся тем кошмаров.

Почему мозг выбирает именно такую историю? Существует гипотеза, согласно которой сновидения могут моделировать опасные ситуации. Кроме того, сюжет погони иногда связывают с переживаемым стрессом, хотя утверждать, что человек обязательно убегает от конкретной проблемы в реальной жизни, учёные не берутся.

Падение в бездну, от которого просыпаешься в холодном поту

Падение во сне: почему мы видим бездну, резко просыпаемся и чем такой кошмар отличается от вздрагивания? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вы стоите на краю крыши, идёте по лестнице или спокойно едете в лифте, когда опора внезапно исчезает. Следующая секунда превращается в бесконечное падение, а земля стремительно приближается. Иногда человек просыпается за мгновение до предполагаемого удара, испытывая настоящий ужас. Падение входит в число наиболее узнаваемых сюжетов сновидений. В репрезентативном немецком исследовании 2010 года оно оказалось одной из пяти самых распространённых тем кошмаров наряду с погоней, параличом, опозданием и смертью близких.

Некоторые психологические теории связывают подобные сны с ощущением потери контроля, однако универсального объяснения нет. Важно также не путать такой кошмар с гипнагогическим вздрагиванием, когда человек резко дёргается при засыпании и иногда ощущает, будто проваливается куда-то вниз. Это разные явления, хотя ощущения могут быть очень похожими.

Выпадают зубы, а остановить этот кошмар невозможно

Сон о выпадении зубов: почему этот кошмар так пугает людей и при чём здесь ощущения в челюсти после сна? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сначала начинает шататься один зуб, затем второй, а через несколько секунд они буквально сыплются в ладони. Иногда человек рассматривает себя в зеркале и обнаруживает совершенно пустой рот. Причём страшно не столько от боли, сколько от ощущения, что происходит нечто непоправимое. В народных сонниках потерю зубов нередко называют предвестником несчастья или смерти родственника. А исследователи обнаружили куда более неожиданную возможную причину этого странного сюжета!

В 2018 году учёные Наама Розен и Нирит Софер-Дудек опубликовали исследование, в котором обнаружили связь между снами о выпадающих зубах и неприятными ощущениями в зубах, дёснах или челюсти после пробуждения. Получается, мозг может включать реальные телесные ощущения в фантастический сценарий сна. Правда, это пока не доказывает, что именно они становятся причиной каждого такого кошмара.

Экзамен, к которому вы не готовились, хотя школу закончили 20 лет назад

Экзамен во сне: почему даже взрослым людям снится провал, забытые ответы и страх оказаться неподготовленным? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До начала экзамена остаются считаные минуты, а вы вдруг понимаете, что не знаете ни одного ответа. В другом варианте выясняется, что вы целый год пропускали занятия, забыли подготовиться к экзамену или вообще пришли не в ту аудиторию. Учитель уже раздаёт билеты, одноклассники спокойно пишут, а вы с ужасом смотрите на чистый лист. Самое удивительное, что подобные сны могут возвращаться спустя много лет после окончания школы или университета. Даже взрослые люди, давно построившие карьеру, иногда вновь оказываются перед строгим экзаменатором.

Согласно психологическим исследованиям, провал на экзамене относится к типичным неприятным сюжетам сновидений. Одна из возможных причин заключается в том, что экзамен становится для мозга знакомой моделью ситуации, когда человека оценивают и он боится не справиться. Поэтому подобная история может возникать не только перед настоящей проверкой знаний, но и во время напряжённого периода на работе.

Вы пытаетесь закричать или пошевелиться, но тело не слушается

Невозможность двигаться во сне: чем страшный сюжет отличается от сонного паралича и что говорит медицина? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В комнату входит незнакомец, из темноты появляется пугающая фигура или к вам приближается что-то необъяснимое. Вы хотите убежать, позвать на помощь, хотя бы поднять руку, но ничего не получается. Изо рта не вырывается ни звука, а тело словно превратилось в камень. Ощущение беспомощности действительно встречается в кошмарах. Но здесь существует важное различие между обычным сновидением и сонным параличом, который люди нередко описывают практически одинаковыми словами.

При сонном параличе человек уже просыпается или только засыпает, но некоторое время не может двигаться и говорить. Иногда это сопровождается ощущением чужого присутствия или пугающими образами. Как объясняет британская Национальная служба здравоохранения, такое состояние обычно кратковременно и само по себе не представляет опасности. Однако переживается оно настолько реалистично, что многие принимают его за встречу с чем-то сверхъестественным.

Умирает близкий человек, а после пробуждения хочется немедленно ему позвонить

Смерть близкого человека во сне: почему такие кошмары могут отражать страх потери, но не предсказывают беду? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иногда самый страшный кошмар обходится без чудовищ и погонь. Во сне вы узнаёте о смерти родителей, партнёра или ребёнка, видите похороны либо безуспешно пытаетесь спасти любимого человека. От происходящего становится настолько больно, что даже после пробуждения трудно поверить, что всё было ненастоящим. Смерть близких тоже входит в число распространённых тем кошмаров. Причём подобные сны могут посещать людей, чьи родственники совершенно здоровы и находятся в безопасности.

Психологи допускают, что такие сновидения могут быть связаны со страхом потери, переживаниями за близких или сильной эмоциональной привязанностью. Но видеть смерть родственника во сне вовсе не означает, что ему угрожает опасность. Научных доказательств способности сновидений предсказывать будущие трагедии нет, поэтому воспринимать такой сюжет как пророчество не стоит.

Вы оказываетесь совершенно голым перед толпой людей

Нагота во сне: почему люди видят себя без одежды на публике и как это может быть связано со страхом осуждения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представьте, что вы приходите на работу, заходите в школьный класс или выходите на сцену, а затем замечаете, что на вас нет одежды. Окружающие смотрят, кто-то смеётся, а спрятаться негде. Иногда во сне человек пытается прикрыться руками или найти хотя бы куртку, но все попытки заканчиваются неудачей.

Появление обнажённым в общественном месте относится к классическим темам сновидений, которые исследователи фиксируют в разных выборках. Причём сны такого типа могут вызывать не только страх, но и сильное чувство неловкости.

Одна из психологических гипотез связывает подобные сюжеты с переживаниями о том, как нас воспринимают окружающие. В реальной жизни мы тоже можем бояться публичного провала, осуждения или неловкой ситуации. Во сне мозг иногда превращает эти эмоции в настолько преувеличенную историю, что даже после пробуждения хочется убедиться, что вы действительно одеты.