Grand Theft Auto VII может выйти осенью 2039 года, если Rockstar Games сделает её своим следующим крупным проектом, полагает геймер Валерий Воскресенский. Однако, по его расчётам, если студия сначала выпустит Red Dead Redemption 3, ждать седьмую GTA придётся и после 2048 года.

Между пятой и шестой частями GTA прошло больше 13 лет, но в перерывах между выпусками серии Rockstar работала и над другими играми. Если учитывать, сколько времени у студии обычно занимает один крупный проект, на GTA VII может уйти около 12,7 года. Отсюда и самый ранний срок — осень 2039-го.

Если же ориентироваться только на то, как росли паузы между частями GTA, расчёт указывает на 2043 год. Этот срок может сократиться до 2041-го, если искусственный интеллект возьмёт на себя 20–30% рутинной работы над игровым окружением, пояснил эксперт в беседе с «Москвой 24».