Выход GTA VI вновь оживил в Сети конспирологическую теорию о «проклятии» серии, якобы предвещающем мировые финансовые кризисы. Совпадения обсуждают пользователи X.

Авторы необычной версии обратили внимание, что релизы практически всех основных частей Grand Theft Auto приходились на годы крупных экономических потрясений. Теперь они пытаются угадать, какой кризис может совпасть с выходом шестой части.

Начало этой истории относят к 1997 году, когда появилась первая GTA и разразился Азиатский финансовый кризис. Следующую часть, GTA II, выпустили в 1999-м, на пике ажиотажа вокруг интернет-компаний. А GTA III вышла в 2001 году, когда фондовые рынки уже переживали последствия краха пузыря доткомов.

Особенно впечатляющим сторонники теории считают совпадение с GTA IV. Игра появилась в апреле 2008 года, а в сентябре банкротство американского банка Lehman Brothers стало одним из главных событий мирового финансового кризиса.

С GTA V, выпущенной в 2013 году, связали европейский долговой кризис. Правда, его наиболее острая фаза пришлась на предыдущие годы, но авторов сетевой теории такая разница не смутила.

Теперь очередь дошла до GTA VI, релиз которой состоялся 19 ноября 2026 года. На этот раз пользователи предрекают возможный крах пузыря искусственного интеллекта. По их версии, стремительный рост инвестиций в ИИ может закончиться масштабным обвалом технологических компаний.

При этом никакой доказанной связи между выходом видеоигр и финансовыми потрясениями нет. В некоторых случаях кризисы начались задолго до релизов, а в других пользователи просто сопоставляют игры с экономическими событиями того же года. Предположения о скором крахе рынка ИИ также остаются прогнозами.

Ранее Life.ru сообщал, что аналитики Росконгресса предупредили о возможном схлопывании пузыря искусственного интеллекта в первой половине 2027 года. По оценке экспертов, инвесторы всё чаще сомневаются в окупаемости многомиллиардных вложений в технологии, а акции отдельных компаний уже столкнулись с серьёзной коррекцией.