Выход GTA VI может обернуться всплеском семейных ссор в декабре, хотя массовой волны разводов из-за видеоигры ждать не стоит. Об этом предупредил психолог Александр Кичаев. По его словам, новое увлечение одного из партнёров способно обострить старые обиды, особенно если в отношениях давно не хватает внимания и взаимопонимания.

Буквально волна разводов из-за GTA маловероятна в декабре, но такие случаи могут быть, и будут. Но всплеск конфликтов — гарантирован Александр Кичаев психолог

Кичаев объяснил, что видеоигра чаще становится не причиной разлада, а индикатором уже существующих проблем. Если один партнёр чувствует себя ненужным или постоянно оказывается на втором плане, погружение другого в виртуальный мир лишь усиливает обиду. При этом сам геймер может искать в игре то, чего ему не хватает в реальности: ощущение контроля, предсказуемости и быстрых достижений. Опаснее всего эффект последней капли, когда накопившееся недовольство выливается в скандал из-за очередного вечера за приставкой.

Особенно уязвимыми отношения становятся в декабре. Предновогодние расходы, сезонная нагрузка и ожидания от семейных встреч повышают эмоциональное напряжение. В результате обычное желание партнёра поиграть может восприниматься как отказ проводить время вместе. Причём попытки запретить увлечение или добиться внимания ультиматумами, по словам психолога, чаще вызывают сопротивление и только усугубляют конфликт.

Отдельная проблема — ревность к виртуальным персонажам. За жалобами на «виртуальные измены» нередко скрывается страх потерять свою значимость для любимого человека. Особенно остро такие чувства могут возникать в играх с романтическими механиками, где присутствуют свидания, переписки или прикосновения. Даже понимая, что персонажи вымышленные, человек способен болезненно воспринимать эмоциональную вовлечённость партнёра в происходящее на экране.

Свою тревогу, по мнению Кичаева, испытывают и мужчины. В роликах, где игроки драматично реагируют на необходимость выполнять задания ради героини GTA VI Люсии, психолог усматривает страх обесценивания собственных желаний. Никому не хочется чувствовать себя «мальчиком на побегушках», даже в виртуальном мире. Соцсети дополнительно раздувают подобные переживания: истории в духе «он выбрал Люсию» привлекают больше внимания, чем рассказы о парах, сумевших спокойно договориться. За попытками контролировать партнёра при этом часто стоит собственная тревога, которую запретами не устранить.

Напомним, GTA VI вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S после нескольких переносов. Новая часть знаменитой серии Rockstar Games стала одной из самых ожидаемых игровых премьер последних лет.

Чтобы увлечение GTA VI не превратилось в семейный кризис, Кичаев советует обсуждать свои потребности без обвинений. Например, договориться о получасе общения без экранов каждый вечер, завершать игровые сессии до 22:00 или выделить два вечера в неделю только друг для друга. Если один из партнёров проводит за игрой несколько часов, важно сохранить и совместные занятия — прогулки, завтраки или вечера без телефонов. Главное, подчёркивает психолог, не пытаться решить проблему запретами, а найти баланс, при котором у каждого останется время и для себя, и для отношений.

Ранее Life.ru сообщал, что сексолог назвала ухаживания за виртуальными девушками в GTA одной из форм эмоциональной измены. По мнению эксперта, увлечение игровыми персонажами иногда становится способом уйти от проблем в реальных отношениях и почувствовать себя успешнее. Специалист подчеркнула, что партнёрам важно не запрещать друг другу развлечения, а сохранять внимание и заботу за пределами виртуального мира.