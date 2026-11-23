Основатель Telegram Павел Дуров* обнаружил в недавно вышедшей GTA VI деталь, которая показалась ему совершенно нереалистичной. Предпринимателя в шутку удивило, что главные герои игры руководят преступной организацией, но обходятся без групповых чатов в его мессенджере.

«Самое неправдоподобное в GTA VI — это то, что Джейсон и Люсия управляют целой преступной организацией, не используя ни одной группы в Telegram», — пошутил Дуров* в своём телеграм-канале.

Речь идёт о двух центральных персонажах новой части Grand Theft Auto — Джейсоне и Люсии. По сюжету они оказываются втянуты в криминальную историю в вымышленном американском штате Леонида. Именно отсутствие привычного средства связи у героев Дуров* и решил обыграть в своей публикации.

Ранее Life.ru рассказывал о старте GTA VI после 13 лет ожидания. Первыми доступ к долгожданной игре получили жители Новой Зеландии благодаря разнице часовых поясов. Релиз состоялся на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а поклонники серии наконец смогли отправиться в обновлённый Вайс-Сити. Игра американской студии Rockstar Games получила 99 баллов из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic, став одним из самых высокооценённых проектов в истории индустрии.

Не менее впечатляющими оказались и продажи. По данным издателя Take-Two Interactive, ещё до релиза было продано 32,5 миллиона копий игры, а розничные продажи за первый день достигли 3,79 миллиарда долларов. Компания назвала этот результат крупнейшим стартом развлекательного продукта в истории.