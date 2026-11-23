В России рассматривают возможность введения специальных прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с разрешениями на показ фильмов. Новые требования могут включить в законопроект, регулирующий работу игровой индустрии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

Согласно предложениям, создателей и распространителей компьютерных развлечений могут обязать регистрировать проекты в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора. Такой статус предусматривает хранение пользовательских данных на российских серверах и внедрение технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Первоначальный вариант документа представили ещё в конце 2024 года. Тогда предполагалось, что геймеры смогут проходить авторизацию только по номеру телефона, через «Госуслуги» либо Единую биометрическую систему. Однако теперь эти положения могут исключить. Дополнительно законодатели намерены пересмотреть правила маркировки игрового контента.

В Госдуме рассчитывают завершить доработку инициативы и принять её в первом чтении до конца 2026 года. Окончательные механизмы регулирования пока находятся на стадии обсуждения.

Представители индустрии опасаются, что новые процедуры увеличат финансовую нагрузку на компании и затормозят появление проектов на российском рынке. В отличие от кино, игры постоянно обновляются, получают дополнения и пользовательские модификации. Поэтому разрешение, выданное при запуске, со временем может перестать соответствовать фактическому содержанию продукта.

Дополнительные вопросы вызывает применение одинаковых требований к отечественным и зарубежным студиям. Особенно сложно организовать такую процедуру для разработчиков из недружественных государств. Саму идею прокатных удостоверений обсуждают с 2023 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор не собирается ограничивать работу игровой платформы Steam в России. Ведомство разъяснило свою позицию после появления информации о возможной блокировке популярного сервиса. Опасения пользователей также вызвали реакцию в Госдуме.