Геймер с чипом Neuralink в мозге сыграл в GTA VI без рук
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Технологическая компания Neuralink, созданная американским бизнесменом Илоном Маском, опубликовала видео участника клинических испытаний, который играет в GTA VI с помощью нейроимпланта. Запись появилась в соцсети X на следующий день после мирового релиза игры.
Геймер играет в GTA VI с помощью нейроимпланта. Видео © Х / neuralink
На видео геймер с чипом в мозге управляет катером, самолётом и автомобилем, а также участвует в драках и перестрелках. По его словам, некоторые команды он задаёт, представляя постукивание безымянным пальцем. Дополнительные кнопки на геймпаде участник нажимает движением ноги — так что ролик не показывает управление исключительно силой мысли.
GTA VI от Rockstar Games вышла 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Neuralink уточнила, что в ролике снят добровольный участник испытаний и его личный опыт может не отражать опыт других людей. Компания также предупредила, что её устройства остаются экспериментальными и не одобрены регуляторами.
Ранее сообщалось, что продажи Grand Theft Auto VI в первый день достигли рекордных $3,79 млрд. Игра стала крупнейшим коммерческим запуском в истории индустрии развлечений, обойдя по этому показателю фильмы и другие видеоигры.
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