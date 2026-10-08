Депутат Гуркин получил ножевое ранение в живот при нападении во Всеволожске

Депутат Алексей Гуркин получил ножевое ранение в живот во время нападения во Всеволожске Ленинградской области. О происшествии сообщает Mash на Мойке.

Подозреваемый в нападении — Константин Легкодумов, коллега Гуркина по цеху. В 2024-м обоих подозревали в слежке и поджоге дома конкурентки перед региональными выборами.

Сейчас Гуркин находится в больнице. На месте происшествия работает полиция.

Ранее Life.ru сообщал о нападении с ножом на 16-летнего подростка на северо-востоке Москвы. Причиной массовой драки стал конфликт из-за дорогой одежды. Группа примерно из десяти человек набросилась на шестерых юношей, пришедших выяснить отношения. Один из пострадавших попытался убежать, но получил удар ножом в спину и серьёзную травму глаза. Подростка госпитализировали, а родители участников потасовки обратились в полицию.