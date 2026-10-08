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Регион
Опубликовано 8 октября, 23:50

Депутат Гуркин получил ножевое ранение в живот при нападении во Всеволожске

Алексей Гуркин. Обложка © VK / Алексей Гуркин

Алексей Гуркин. Обложка © VK / Алексей Гуркин

Депутат Алексей Гуркин получил ножевое ранение в живот во время нападения во Всеволожске Ленинградской области. О происшествии сообщает Mash на Мойке.

Подозреваемый в нападении — Константин Легкодумов, коллега Гуркина по цеху. В 2024-м обоих подозревали в слежке и поджоге дома конкурентки перед региональными выборами.

Сейчас Гуркин находится в больнице. На месте происшествия работает полиция.

Семь человек ранены при нападении с ножом в техникуме в Польше
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Виталий Приходько
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