Засада за шмот: В Москве подростка ранили ножом из-за одежды

16-летний подросток получил ножевое ранение в спину во время массовой драки на северо-востоке Москвы. По данным сайта MK.ru, причиной конфликта стала дорогая одежда одного из участников встречи.

Инцидент произошёл вечером 6 октября. Шесть молодых людей пришли на встречу со сверстниками, чтобы выяснить отношения, однако вместо разговора на них набросилась группа примерно из десяти человек.

Изначально конфликт возник между двумя юношами, остальные участники до этого друг друга не знали. Во время потасовки нападавшие били соперников руками и ногами.

Один из подростков попытался убежать, однако получил удар ножом в спину. Кроме того, у него серьёзно пострадал глаз. Юношу доставили в больницу.

Шум драки услышали жильцы ближайшего дома. Они вышли на улицу и разняли молодых людей, после чего нападавшие скрылись. Родители пострадавших обратились в полицию.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении 15-летнего подростка с ножом на сотрудников скорой помощи в центре Москвы. Бригаду вызвала мать юноши на улицу Антонова-Овсеенко. По данным источника, после приезда медиков подросток заперся в туалете, а затем выбежал и набросился на них. Фельдшер и санитар получили резаные раны в области щеки и виска, обоих госпитализировали.