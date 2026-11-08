Бесплатные путёвки в санатории могут получить россияне с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие федеральные льготники. Главное условие — наличие медицинских показаний к лечению, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Амир Хамитов.

По словам парламентария, на федеральном уровне право на санаторно-курортное лечение имеют в том числе дети с инвалидностью, жители блокадного Ленинграда и осаждённых городов, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия. Для отдельных категорий россиян действуют дополнительные региональные программы поддержки.

«На федеральном уровне такое право имеют люди с инвалидностью, в том числе дети, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осаждённых городов, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и некоторые другие категории», — пояснил Хамитов.

Депутат обратил внимание, что в некоторых регионах бесплатные путёвки могут предоставляться и пенсионерам, не входящим в федеральный перечень льготников. Условия получения такой поддержки зависят от места проживания, поэтому информацию следует уточнять в местных органах социальной защиты.

Как разъясняет Социальный фонд России, для оформления путёвки необходимо получить в поликлинике медицинскую справку по форме № 070/у и подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу фонда. При этом федеральный льготник должен сохранить право на санаторно-курортное лечение в натуральной форме в составе набора социальных услуг. Путёвки предоставляются в порядке очереди с учётом даты подачи заявления.

Для людей с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью предусмотрена дополнительная льгота: бесплатная путёвка и проезд для сопровождающего лица. Продолжительность лечения обычно составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, а при определённых заболеваниях и последствиях травм головного и спинного мозга — от 24 до 42 дней.

Хамитов подчеркнул, что многие россияне не знают о положенных им социальных гарантиях и поэтому не пользуются доступными возможностями. По мнению депутата, сведения о льготах должны быть максимально понятными, чтобы гражданам не приходилось самостоятельно разбираться в сложных процедурах оформления.

Ранее Life.ru сообщал о предложении предоставлять российским учителям бесплатные путёвки в санатории раз в два-три года. По словам автора инициативы, право на оздоровление следует предоставлять педагогам после 10–15 лет работы, а для преподавателей, трудящихся в сложных условиях, сократить необходимый стаж. Отдельные программы предложено предусмотреть для учителей, перенёсших тяжёлые заболевания или находящихся в группе риска.