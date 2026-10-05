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Опубликовано 5 октября, 18:13

Российским учителям предложили выдавать бесплатные путёвки в санатории

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российским учителям нужно предоставлять бесплатные путёвки в санатории раз в два-три года, предложил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его мнению, такая поддержка поможет педагогам восстановить здоровье и избежать профессионального выгорания.

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Право на путёвку общественник предлагает давать после 10–15 лет работы в школе. Для педагогов, работающих в сложных условиях, этот срок можно сократить. Перенёсшим тяжёлую болезнь или входящим в группу риска санаторное лечение должно быть доступно независимо от стажа.

Поездки следует организовывать в проверенные учреждения с программами психологического восстановления и лечения заболеваний сердца, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Дорогу туда и обратно также следует оплачивать, подчеркнул собеседник «Абзаца».

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Ранее Минпросвещения подготовило три законопроекта о поддержке педагогов и проект постановления об удостоверении учителя. Отдельное положение об особом статусе профессии планируют разработать вместе с самими учителями и вынести на публичное обсуждение.

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