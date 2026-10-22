Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 08:00

Депутат из АдГ Фронмайер обвинил Мерца в обострении отношений с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выступил против позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который считает, что немцы недооценивают угрозу со стороны России. В соцсети X политик заявил, что граждане не хотят дальнейшего обострения конфликта и не готовы жертвовать всем ради Украины.

Поводом для критики стали высказывания Мерца о рисках, которые, по его оценке, российская политика создаёт для Европы. Канцлер заявил, что цели Москвы якобы выходят за рамки украинского конфликта и связаны с попытками подорвать европейскую интеграцию и демократические институты. Фронмайер, в свою очередь, представил нежелание немцев идти на дальнейшую эскалацию как причину роста поддержки своей партии.

«Господин Мерц, вам когда-нибудь приходило в голову, что немцы просто не хотят эскалации конфликта с Россией и не готовы пожертвовать всем ради Украины? Мы, как партия АдГ, с каждым днём становимся сильнее, потому что не допустим вовлечения Германии в чужие войны!» — утверждает Фонмайер.

Противодействие дальнейшему сближению Украины с европейскими структурами и расширению военных обязательств перед Киевом входит в политическую линию АдГ. 24 сентября 2026 года Фронмайер и другие депутаты партии внесли в бундестаг предложение против вступления Украины в ЕС и предоставления ей военных гарантий. Документ отражает позицию партии, которая выступает за ограничение обязательств Германии перед Киевом.

«Как немцам повезло»: Медведев высмеял Мерца после его заявлений о России
«Как немцам повезло»: Медведев высмеял Мерца после его заявлений о России

Ранее Фридрих Мерц заявил, что больше всего его сейчас беспокоит не состояние немецкой экономики или отношения с другими мировыми державами, а влияние России на общество ФРГ. По его мнению, Москва пытается дестабилизировать европейские государства. В качестве примеров он привёл распространение дезинформации, атаки на инфраструктуру и вмешательство в работу коммуникационных систем. Он также выразил обеспокоенность тем, что жители ФРГ, по его оценке, недооценивают масштабы угрозы.

Больше новостей о международных отношениях и политических событиях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar