Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выступил против позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который считает, что немцы недооценивают угрозу со стороны России. В соцсети X политик заявил, что граждане не хотят дальнейшего обострения конфликта и не готовы жертвовать всем ради Украины.

Поводом для критики стали высказывания Мерца о рисках, которые, по его оценке, российская политика создаёт для Европы. Канцлер заявил, что цели Москвы якобы выходят за рамки украинского конфликта и связаны с попытками подорвать европейскую интеграцию и демократические институты. Фронмайер, в свою очередь, представил нежелание немцев идти на дальнейшую эскалацию как причину роста поддержки своей партии.

«Господин Мерц, вам когда-нибудь приходило в голову, что немцы просто не хотят эскалации конфликта с Россией и не готовы пожертвовать всем ради Украины? Мы, как партия АдГ, с каждым днём становимся сильнее, потому что не допустим вовлечения Германии в чужие войны!» — утверждает Фонмайер.

Противодействие дальнейшему сближению Украины с европейскими структурами и расширению военных обязательств перед Киевом входит в политическую линию АдГ. 24 сентября 2026 года Фронмайер и другие депутаты партии внесли в бундестаг предложение против вступления Украины в ЕС и предоставления ей военных гарантий. Документ отражает позицию партии, которая выступает за ограничение обязательств Германии перед Киевом.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что больше всего его сейчас беспокоит не состояние немецкой экономики или отношения с другими мировыми державами, а влияние России на общество ФРГ. По его мнению, Москва пытается дестабилизировать европейские государства. В качестве примеров он привёл распространение дезинформации, атаки на инфраструктуру и вмешательство в работу коммуникационных систем. Он также выразил обеспокоенность тем, что жители ФРГ, по его оценке, недооценивают масштабы угрозы.