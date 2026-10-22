«Как немцам повезло»: Медведев высмеял Мерца после его заявлений о России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с сарказмом прокомментировал высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о влиянии Москвы на немецкое общество. Российский политик иронично оценил работу главы правительства ФРГ, который ранее назвал Россию главным поводом для своего беспокойства. Соответствующее сообщение Медведев опубликовал в социальной сети X.

Ранее Фридрих Мерц назвал влияние России на немецкое общество своей главной причиной для беспокойства. На экономическом форуме Berlin Global Dialogue канцлер заявил, что эта проблема волнует его сильнее, чем состояние экономики Германии и отношения с крупнейшими мировыми державами. По мнению политика, Москва якобы пытается повлиять на внутреннюю ситуацию в европейских странах через информационные кампании и другие способы воздействия. При этом конкретных доказательств причастности России к перечисленным действиям Мерц во время выступления не представил.