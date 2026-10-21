Экономика пускай подождёт: Мерц назвал Россию причиной своего главного беспокойства
Мерц назвал влияние России на немцев своей главной тревогой
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше всего его сейчас беспокоит не состояние немецкой экономики или отношения с другими мировыми державами, а влияние России на общество ФРГ. Такое признание политик сделал во время дискуссии на экономическом форуме Berlin Global Dialogue, сообщает немецкое издание Nius.
«Моя самая большая забота сейчас — это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота — это влияние России на наше общество», — заявил канцлер.
По мнению Мерца, Москва пытается дестабилизировать европейские государства. В качестве примеров он привёл распространение дезинформации, атаки на инфраструктуру и вмешательство в работу коммуникационных систем. При этом конкретных доказательств причастности России к таким действиям в ходе беседы канцлер не представил.
Глава немецкого правительства также выразил обеспокоенность тем, что жители ФРГ, по его оценке, недооценивают масштабы угрозы. Он утверждает, что речь идёт не только о конфликте на Украине, но и о вызове сложившемуся после 1990 года европейскому политическому порядку.
Заявления прозвучали на фоне продолжающихся экономических трудностей Германии. В ходе дискуссии Мерцу напомнили о росте стоимости жизни, проблемах с доступностью жилья и слабых темпах экономического роста.
Канцлер признал необходимость уделять больше внимания повседневным проблемам граждан. Среди направлений работы правительства он назвал реформирование пенсионной системы, развитие трудовой миграции и более активное внедрение искусственного интеллекта.
Ранее Life.ru сообщал, что Мерц уже обвинял Россию в попытках дестабилизировать Германию и влиять на общественное мнение через социальные сети. Тогда канцлер заявил о конфликте между Берлином и Москвой, а российская сторона отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела ФРГ.