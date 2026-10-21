Экономика пускай подождёт: Мерц назвал Россию причиной своего главного беспокойства

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше всего его сейчас беспокоит не состояние немецкой экономики или отношения с другими мировыми державами, а влияние России на общество ФРГ. Такое признание политик сделал во время дискуссии на экономическом форуме Berlin Global Dialogue, сообщает немецкое издание Nius.

«Моя самая большая забота сейчас — это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота — это влияние России на наше общество», — заявил канцлер.

По мнению Мерца, Москва пытается дестабилизировать европейские государства. В качестве примеров он привёл распространение дезинформации, атаки на инфраструктуру и вмешательство в работу коммуникационных систем. При этом конкретных доказательств причастности России к таким действиям в ходе беседы канцлер не представил.

Глава немецкого правительства также выразил обеспокоенность тем, что жители ФРГ, по его оценке, недооценивают масштабы угрозы. Он утверждает, что речь идёт не только о конфликте на Украине, но и о вызове сложившемуся после 1990 года европейскому политическому порядку.

Заявления прозвучали на фоне продолжающихся экономических трудностей Германии. В ходе дискуссии Мерцу напомнили о росте стоимости жизни, проблемах с доступностью жилья и слабых темпах экономического роста.

Канцлер признал необходимость уделять больше внимания повседневным проблемам граждан. Среди направлений работы правительства он назвал реформирование пенсионной системы, развитие трудовой миграции и более активное внедрение искусственного интеллекта.