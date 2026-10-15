«Это наше дело»: Мерц отказался отдавать США контроль над активами России

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против предложения США передать Вашингтону контроль над частью замороженных в Европе российских активов. Немецкий лидер подчеркнул, что распоряжаться этими средствами должны сами европейские страны.

«Речь идёт об активах, которые заморожены в Европе, и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решение принимаем мы», — заявил Мерц перед саммитом Евросоюза в Брюсселе.

Речь идёт об инициативе американской стороны частично разблокировать российские суверенные активы и перевести их в специальную финансовую структуру под контролем Вашингтона. Такой вариант обсуждался как один из элементов возможного возобновления переговоров по украинскому конфликту.

По данным Financial Times, предложение европейцам представили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Майами. Представители Европы идею не поддержали.

Большая часть замороженных в ЕС российских резервов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Москва неоднократно заявляла, что считает блокировку своих активов незаконной и намерена добиваться их возвращения юридическими способами.