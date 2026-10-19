Депутат из АдГ случайно отказался от мандата из-за одной галочки

В Германии член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Андреас Блюм потерял место в городском совете Клоппенбурга в Нижней Саксонии из-за ошибки при заполнении документа. Политик случайно поставил галочку напротив пункта об отказе от депутатского мандата. Об этом сообщает газета Bild.

На выборах Блюм получил 540 голосов и напрямую прошёл в городской совет. Однако при оформлении документов он ошибся в официальном бланке и фактически отказался от должности, на которую его избрали жители города.

«Я очень хотел попасть в городской совет. До вторника мне не было ясно, что я не войду в следующий состав городского совета. Мне стало по-настоящему плохо, когда я об этом узнал. Я ужасно злюсь», — сказал Блюм.

В администрации Клоппенбурга подтвердили, что политик вовремя подал письменное заявление, в котором официально отказался от депутатских полномочий. Теперь исправить ошибку и вернуть мандат он не сможет.

Ранее Life.ru сообщал, что партия АдГ собирается потребовать от Правительства ФРГ объяснений по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Депутаты хотят выяснить, какими сведениями располагали немецкие спецслужбы после диверсии, почему часть информации не проверили и как ведомства передавали друг другу полученные данные.