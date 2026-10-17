Эволюция назад: Два непримиримых немецких депутата устроят дуэль на шпагах

В Германии два представителя партии «Альтернатива для Германии» решили скрестить клинки вместо того, чтобы ограничиваться политическими дискуссиями. Необычный поединок, предположительно связанный с борьбой за влияние внутри АдГ, запланирован на 17 октября. Об этом сообщает портал t-online.

Участниками противостояния станут депутат городского совета Кёльна Маттиас Бюшгес и его коллега из Дюссельдорфа Джереми Франош. Известно, что вызов прозвучал ещё во время партийного собрания, однако точный повод соперники предпочитают не раскрывать.

Предстоящую встречу проведут по правилам мензуры — старинного фехтовального ритуала немецких студенческих братств. Противники надевают защитное обмундирование, но некоторые участки лица и головы остаются открытыми. Главное здесь не столько победить, сколько продемонстрировать самообладание: отступать, вскрикивать от боли и показывать страх запрещено.

В самой партии инициативу встретили неоднозначно. Один из представителей регионального отделения назвал происходящее «полным безумием».

По информации журналистов, участники дуэли принадлежат к конкурирующим политическим лагерям. Бюшгес поддерживает руководителя АдГ в Северном Рейне — Вестфалии Мартина Винценца, тогда как Франош близок к сторонникам депутата бундестага Маттиаса Хельфериха.

Между этими группами давно продолжается борьба за руководство региональным отделением. Причём, как отмечает издание, личное соперничество постепенно вытесняет идеологические разногласия. Сами политики утверждают, что они сами должны всё решить.