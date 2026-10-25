Депутат из Херсонской области погиб, подорвавшись на мине «Лепесток»
Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Депутат Каланчакского муниципального совета Херсонской области Сергей Глухенко погиб в возрасте 56 лет. По предварительной информации, мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в районе села Хорлы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Глава области выразил соболезнования семье, близким и коллегам погибшего. Он отметил, что Глухенко был хорошо известен местным жителям и многие годы трудился на благо родного края.
Сергей Глухенко родился в Каланчаке. Долгое время он возглавлял метеостанцию в селе Хорлы, помогал землякам и активно участвовал в общественной жизни муниципалитета.
Сальдо назвал гибель депутата тяжёлой потерей для региона. Особые слова поддержки губернатор адресовал матери погибшего.
«Искренне соболезную родным, близким и коллегам Сергея Васильевича. Его матери, потерявшей сына, выражаю слова глубочайшего сочувствия. Обязательно окажем ей необходимую поддержку», — написал губернатор в соцсетях.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Информация о подрыве именно на мине «Лепесток» пока носит предварительный характер.
Ранее Life.ru сообщал, что в Донецке при подрыве на противопехотной мине «Лепесток» погиб работник Дворца культуры «Смолянка». Мужчина занимался покосом травы на прилегающей территории, когда произошёл взрыв.