Депутат из Ленобласти попал в скандал, публично высмеяв «древесный кусок», подаренный властями
Ленинградский мундеп предложил разыграть подарок от главы района
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Депутат из Ленинградской области Георгий Шинкаренко устроил ироничную распаковку подарка, полученного на своё 26-летие от главы Всеволожского района. Вместо обычной благодарности парламентарий разразился шутками и предложил разыграть презент среди подписчиков. Об этом сообщает Baza.
Депутат Шинкаренко предложил разыграть подарок от главы района. Видео © Baza
По данным издания, на день рождения Шинкаренко преподнесли органайзер. Молодой депутат снял его распаковку на видео и поделился записью со своей аудиторией.
Шинкаренко предложил разыграть презент среди подписчиков, если публикация наберёт 50 реакций. При этом сам подарок депутат сопроводил нецензурной характеристикой.
Позднее в разговоре с Baza мундеп объяснил, что подарок ему на самом деле понравился. По его словам, идея розыгрыша была не проявлением недовольства, а способом порадовать подписчиков своего канала.
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