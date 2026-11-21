Депутат из Ленинградской области Георгий Шинкаренко устроил ироничную распаковку подарка, полученного на своё 26-летие от главы Всеволожского района. Вместо обычной благодарности парламентарий разразился шутками и предложил разыграть презент среди подписчиков. Об этом сообщает Baza.

Депутат Шинкаренко предложил разыграть подарок от главы района. Видео © Baza

По данным издания, на день рождения Шинкаренко преподнесли органайзер. Молодой депутат снял его распаковку на видео и поделился записью со своей аудиторией.

Шинкаренко предложил разыграть презент среди подписчиков, если публикация наберёт 50 реакций. При этом сам подарок депутат сопроводил нецензурной характеристикой.

Позднее в разговоре с Baza мундеп объяснил, что подарок ему на самом деле понравился. По его словам, идея розыгрыша была не проявлением недовольства, а способом порадовать подписчиков своего канала.