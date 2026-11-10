Орден Ленина вместо реальных проблем: Как депутат от КПРФ Глазкова мучает Думу совковым популизмом
Оглавление
На стол председателя Госдумы Вячеслава Володина лег законопроект о переименовании Петербурга в Ленинград. Эта инициатива коммунистки Анжелики Глазковой, жены политика Николая Платошкина. Кто они такие и как живут?
Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Владимир Федоренко, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Очередной скандал вокруг инициатив КПРФ
Некоторые депутаты-коммунисты продолжают убивать рейтинг КПРФ. Арестованы глава фракции в Мурманской областной думе Геннадий Степахно и экс-парламентарий Олег Михайлов. Снят с прошедших выборов член ЦК партии Николай Бондаренко. Ещё не утихли разговоры по этим поводам, как случился новый скандал.
Только что избранная в Госдуму коммунистка Анжелика Глазкова решительно предложила переименовать Волгоград в Сталинград, а Санкт-Петербург в Ленинград. Вдобавок на знаменах всех без исключения «городов-героев» нужно обязательно изображать орден Ленина и советскую медаль «Золотая звезда».
— В течение одного года после вступления в силу настоящего закона, — советует Анжелика Глазкова.
Соответствующий проект уже зарегистрирован, получен Председателем ГД РФ и направлен в профильный Комитет по обороне.
Какие законы предлагает Анжелика Глазкова
Анжелике Глазковой 57 лет. Родом из Костромы. Гранит науки грызла в Костромской сельскохозяйственной академии. Карьеру построила в сфере городской теплоэнергетики. До середины нулевых работала на малой родине, после переехала в столицу, получив должность главного бухгалтера одного из филиалов МОЭК.
В 2019 году Глазкова ушла с головой в политику, вступив в общественное движение «За новый социализм», которое основал её муж, другой скандальный коммунист Николай Платошкин.
Показательный момент: оба раза Анжелика Егоровна избиралась в Госдуму не по одномандатному округу, а по партийным спискам. В 2021 году — от алтайской региональной группы. В 2026-м — от новых территорий России. Причём свой последний мандат она получила лишь после того, как первый номер списка (коммунист Олег Новицкий) победил в одномандатном округе.
Стоит отметить, что её публичные инициативы сильно отдают популизмом и редко когда превращаются в законы. В разное время Анжелика Глазкова уже предлагала:
- заменить российский триколор на флаг СССР;
- включить обучение в колледжах и вузах в пенсионный стаж;
- создать Фонд социальной справедливости для распределения доходов от природных ресурсов;
- запретить ликвидацию или переименование объектов, связанных с памятью Ленина.
Анжелика Глазкова выступает в Омском обкоме. Фото © kprf.ru
Платошкин: дипломат, блогер, политик
61-летний Николай Платошкин родился в Московской области. Если верить официозной биографии, судьба начертала ему стать простым пролетарием. Его родители якобы работали в совхозе: мать агрономом, отец инженером — а сам он по молодости управлял трактором. Но удивительное дело, после окончания школы Платошкин вдруг поступил на престижнейшее западное направление факультета международных отношений МГИМО. Окончив вуз, стал служить в дипломатических представительствах ФРГ и США. Не исключено, что старт его успешной карьеры мог быть связан с приватизацией совхоза в перестройку.
В девяностых-нулевых Платошкин занимался дипломатией. Среди его триумфов руководство армянского отдела МИД РФ и открытие Русского культурного центра в Техасе. При этом Николай Николаевич не только бывший дипломат. Он имеет ученую степень доктора исторических наук и преподает в вузах, активно участвует в телешоу и профессионально ведет блог на YouTube.
Политические воззрения Николая Платошкина не слишком понятны. Во время бархатной революции в Армении он активно поддерживал Никола Пашиняна, который теперь рвёт все связи с Россией. Другие эксперты ставят Платошкину в вину его якобы саботаж российско-японских переговоров по Курилам. Например, по мнению Геворга Мирзояна, это вообще тянуло на госизмену.
Знатно похайпился Николай Платошкин весной 2021-го. Он обвинил наше государство в распространении коронавируса и призвал к беспорядкам, за что схлопотал сразу две уголовные статьи. В итоге политик получил 5 лет тюрьмы условно, плюс штраф — полмиллиона рублей.
Еще один штрих к портрету: в его организации «За новый социализм» состояла печально известная кандидатка в губернаторы Астраханской области Галина Морозова, севшая в тюрьму на 14 лет за убийство своего малолетного сына, которого замуровала в бетон.
А вот на выборах Николай Платошкин никогда не выигрывал, хотя был кандидатом в Мосгордуму, Госдуму и Хабаровскую краевую думу. Фактически за него в парламентах всегда заседала жена.
Супруги Николай Платошкин и Анжелика Глазкова. Фото © kprf.ru
Декларации, квартиры и семейные загадки
Формально супруги живут скромно. Так, согласно последней (предвыборной) декларации, в 2024 году Анжелика Глазкова заработала 11,5 млн рублей и владела двушкой на Ленинском проспекте стоимостью от 30 млн.
Её супруг в декларации не представлен, то есть получается, они могли развестись. Если это так, то странно. Никаких сообщений о разводе Платошкина с Глазковой не было. На сайте КПРФ есть их свежие совместные фотографии.
А вот в декларации за 2021 год супруг был. Он заработал тогда два миллиона с лишним, владел малогабаритной трёшкой в Вешняках (до 20 млн рублей) и двушкой в Раменском (до 6 млн).
Декларации Анжелики Глазковой. Фото © rosdek.org
Но это на поверхности. У семьи явно есть загадки. Девичья фамилия Анжелики Егоровны — Джантимирова. Судя по всему, они с Платошкиным не имеют общих детей. Однако у Глазковой есть дочь от предыдущего брака. Девушку зовут Евгения Махмудова, она замужем за Самиром Махмудовым, владеющим интернет-магазинами в России. Марки там продаются — широкому кругу неизвестные, якобы эксклюзивные, из Калифорнии и Барселоны.
Складывается ощущение, что за Самиром Махмудов стоит большая семья из одной из ближайших кавказских республик. Его отец, несмотря на регистрацию в Москве, никогда не имел у нас бизнеса. А в судебных базах есть данные, что тёзка отца Самира не жил по московской прописке и его с трудом выписал собственник.
Судя по соцсетям, и Анжелика Глазкова, и её дочь Евгения Махмудова много путешествуют. Так, они состояли в пабликах о визах в США и Танзании. В соцсетях есть снимки из ОАЭ и Азербайджана.
Семья Махмудовых в основном регистрировалась по скромным адресам Платошкина и Глазковой. Но один элитарный адрес мелькнул — частный особняк в подмосковном Мещерино, где домовладения оцениваются в сумму до 100 млн рублей.