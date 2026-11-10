Орден Ленина вместо реальных проблем: Как депутат от КПРФ Глазкова мучает Думу совковым популизмом Оглавление Очередной скандал вокруг инициатив КПРФ Какие законы предлагает Анжелика Глазкова Платошкин: дипломат, блогер, политик Декларации, квартиры и семейные загадки На стол председателя Госдумы Вячеслава Володина лег законопроект о переименовании Петербурга в Ленинград. Эта инициатива коммунистки Анжелики Глазковой, жены политика Николая Платошкина. Кто они такие и как живут? Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Владимир Федоренко, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Очередной скандал вокруг инициатив КПРФ

Некоторые депутаты-коммунисты продолжают убивать рейтинг КПРФ. Арестованы глава фракции в Мурманской областной думе Геннадий Степахно и экс-парламентарий Олег Михайлов. Снят с прошедших выборов член ЦК партии Николай Бондаренко. Ещё не утихли разговоры по этим поводам, как случился новый скандал.

Только что избранная в Госдуму коммунистка Анжелика Глазкова решительно предложила переименовать Волгоград в Сталинград, а Санкт-Петербург в Ленинград. Вдобавок на знаменах всех без исключения «городов-героев» нужно обязательно изображать орден Ленина и советскую медаль «Золотая звезда».

— В течение одного года после вступления в силу настоящего закона, — советует Анжелика Глазкова.

Соответствующий проект уже зарегистрирован, получен Председателем ГД РФ и направлен в профильный Комитет по обороне.







Какие законы предлагает Анжелика Глазкова

Анжелике Глазковой 57 лет. Родом из Костромы. Гранит науки грызла в Костромской сельскохозяйственной академии. Карьеру построила в сфере городской теплоэнергетики. До середины нулевых работала на малой родине, после переехала в столицу, получив должность главного бухгалтера одного из филиалов МОЭК.

В 2019 году Глазкова ушла с головой в политику, вступив в общественное движение «За новый социализм», которое основал её муж, другой скандальный коммунист Николай Платошкин.

Показательный момент: оба раза Анжелика Егоровна избиралась в Госдуму не по одномандатному округу, а по партийным спискам. В 2021 году — от алтайской региональной группы. В 2026-м — от новых территорий России. Причём свой последний мандат она получила лишь после того, как первый номер списка (коммунист Олег Новицкий) победил в одномандатном округе.

Стоит отметить, что её публичные инициативы сильно отдают популизмом и редко когда превращаются в законы. В разное время Анжелика Глазкова уже предлагала:

заменить российский триколор на флаг СССР;

включить обучение в колледжах и вузах в пенсионный стаж;

создать Фонд социальной справедливости для распределения доходов от природных ресурсов;

запретить ликвидацию или переименование объектов, связанных с памятью Ленина.

Анжелика Глазкова выступает в Омском обкоме. Фото © kprf.ru

Платошкин: дипломат, блогер, политик

61-летний Николай Платошкин родился в Московской области. Если верить официозной биографии, судьба начертала ему стать простым пролетарием. Его родители якобы работали в совхозе: мать агрономом, отец инженером — а сам он по молодости управлял трактором. Но удивительное дело, после окончания школы Платошкин вдруг поступил на престижнейшее западное направление факультета международных отношений МГИМО. Окончив вуз, стал служить в дипломатических представительствах ФРГ и США. Не исключено, что старт его успешной карьеры мог быть связан с приватизацией совхоза в перестройку.

В девяностых-нулевых Платошкин занимался дипломатией. Среди его триумфов руководство армянского отдела МИД РФ и открытие Русского культурного центра в Техасе. При этом Николай Николаевич не только бывший дипломат. Он имеет ученую степень доктора исторических наук и преподает в вузах, активно участвует в телешоу и профессионально ведет блог на YouTube.

Политические воззрения Николая Платошкина не слишком понятны. Во время бархатной революции в Армении он активно поддерживал Никола Пашиняна, который теперь рвёт все связи с Россией. Другие эксперты ставят Платошкину в вину его якобы саботаж российско-японских переговоров по Курилам. Например, по мнению Геворга Мирзояна, это вообще тянуло на госизмену.

Знатно похайпился Николай Платошкин весной 2021-го. Он обвинил наше государство в распространении коронавируса и призвал к беспорядкам, за что схлопотал сразу две уголовные статьи. В итоге политик получил 5 лет тюрьмы условно, плюс штраф — полмиллиона рублей.

Еще один штрих к портрету: в его организации «За новый социализм» состояла печально известная кандидатка в губернаторы Астраханской области Галина Морозова, севшая в тюрьму на 14 лет за убийство своего малолетного сына, которого замуровала в бетон.

А вот на выборах Николай Платошкин никогда не выигрывал, хотя был кандидатом в Мосгордуму, Госдуму и Хабаровскую краевую думу. Фактически за него в парламентах всегда заседала жена.

Супруги Николай Платошкин и Анжелика Глазкова. Фото © kprf.ru

Декларации, квартиры и семейные загадки

Формально супруги живут скромно. Так, согласно последней (предвыборной) декларации, в 2024 году Анжелика Глазкова заработала 11,5 млн рублей и владела двушкой на Ленинском проспекте стоимостью от 30 млн.

Её супруг в декларации не представлен, то есть получается, они могли развестись. Если это так, то странно. Никаких сообщений о разводе Платошкина с Глазковой не было. На сайте КПРФ есть их свежие совместные фотографии.

А вот в декларации за 2021 год супруг был. Он заработал тогда два миллиона с лишним, владел малогабаритной трёшкой в Вешняках (до 20 млн рублей) и двушкой в Раменском (до 6 млн).

Декларации Анжелики Глазковой. Фото © rosdek.org

Но это на поверхности. У семьи явно есть загадки. Девичья фамилия Анжелики Егоровны — Джантимирова. Судя по всему, они с Платошкиным не имеют общих детей. Однако у Глазковой есть дочь от предыдущего брака. Девушку зовут Евгения Махмудова, она замужем за Самиром Махмудовым, владеющим интернет-магазинами в России. Марки там продаются — широкому кругу неизвестные, якобы эксклюзивные, из Калифорнии и Барселоны.

Складывается ощущение, что за Самиром Махмудов стоит большая семья из одной из ближайших кавказских республик. Его отец, несмотря на регистрацию в Москве, никогда не имел у нас бизнеса. А в судебных базах есть данные, что тёзка отца Самира не жил по московской прописке и его с трудом выписал собственник.

Судя по соцсетям, и Анжелика Глазкова, и её дочь Евгения Махмудова много путешествуют. Так, они состояли в пабликах о визах в США и Танзании. В соцсетях есть снимки из ОАЭ и Азербайджана.

Семья Махмудовых в основном регистрировалась по скромным адресам Платошкина и Глазковой. Но один элитарный адрес мелькнул — частный особняк в подмосковном Мещерино, где домовладения оцениваются в сумму до 100 млн рублей.

Авторы Пётр Егоров