Стоимость пенсионного балла в России к апрелю 2027 года достигнет 172,9 рубля. В следующем году страховые пенсии планируют проиндексировать в два этапа, сообщила 29 ноября председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Стоимость одного пенсионного коэффициента тоже будет увеличена дважды и дойдёт в апреле 2027-го до 172,9 рубля. Цена одного пенсионного балла в этом году — 156,76 рубля», — приводит комментарий депутата ТАСС.

По словам Кавшар, двухэтапную индексацию страховых пенсий предусматривает проект бюджета Социального фонда России (СФР) на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Первое повышение запланировали на 1 февраля — выплаты увеличатся на 6,8%. Вторую индексацию намерены провести 1 апреля, когда пенсии вырастут ещё на 3,3%.