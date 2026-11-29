Депутат Кавшар сообщила о повышении стоимости пенсионного балла до 172,9 рубля
Обложка © Life.ru
Стоимость пенсионного балла в России к апрелю 2027 года достигнет 172,9 рубля. В следующем году страховые пенсии планируют проиндексировать в два этапа, сообщила 29 ноября председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.
«Стоимость одного пенсионного коэффициента тоже будет увеличена дважды и дойдёт в апреле 2027-го до 172,9 рубля. Цена одного пенсионного балла в этом году — 156,76 рубля», — приводит комментарий депутата ТАСС.
По словам Кавшар, двухэтапную индексацию страховых пенсий предусматривает проект бюджета Социального фонда России (СФР) на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Первое повышение запланировали на 1 февраля — выплаты увеличатся на 6,8%. Вторую индексацию намерены провести 1 апреля, когда пенсии вырастут ещё на 3,3%.
Ранее Life.ru рассказывал, что около 13,6 миллиона российских пенсионеров получат январские выплаты ещё до наступления 2027 года. По предварительному графику Социального фонда России, деньги поступят 29 и 30 декабря. Досрочное перечисление коснётся пенсионеров, которые получают выплаты через банки с 3-го по 11-е число каждого месяца.