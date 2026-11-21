Россияне могут бесплатно лечить кариес, удалять зубы и получать помощь при острой боли по полису обязательного медицинского страхования. Какие ещё стоматологические процедуры оплачивает государство, рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«По полису ОМС человек имеет право на неотложную помощь при острой боли, бесплатный приём стоматолога-терапевта и его консультацию, диагностику, рентгеновское исследование — если врач решит, что оно необходимо, лечение кариеса — по стандарту с пломбой из современных отечественных материалов, удаление зубов по медицинским показаниям, операции на слизистой, удаление зубного камня», — рассказал депутат.

По словам парламентария, полис покрывает консультацию стоматолога-терапевта, диагностику и рентгеновский снимок, если его назначил врач. Бесплатно также доступны установка пломб из предусмотренных программой материалов, удаление зубного камня и некоторые операции на слизистой оболочке полости рта.

В рамках ОМС лечат не только кариес, но и его осложнения — пульпит и периодонтит. Страховка покрывает помощь при воспалительных заболеваниях дёсен и слизистой, включая стоматит и гингивит, а также лечение травм челюстно-лицевой области. Необходимое обезболивание при стоматологических процедурах в государственных клиниках также должно предоставляться бесплатно.

При этом отбеливание, виниры, имплантация и большинство видов протезирования в базовую программу ОМС не входят. Перечень доступных пломбировочных материалов зависит от территориальных правил и медицинских показаний. Поэтому Куринный посоветовал заранее уточнять стоимость процедур, а при требовании оплатить гарантированную услугу — просить письменное обоснование отказа.

Между тем отдельные категории россиян имеют право на бесплатное зубное протезирование. На федеральном уровне такая льгота предусмотрена, в частности, для Героев России и СССР, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также матерей-героинь. Дополнительную поддержку могут устанавливать регионы, в том числе для ветеранов труда.