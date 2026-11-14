Бесплатно изготовить или отремонтировать зубные протезы в России могут Герои России и СССР, матери-героини, ветераны боевых действий и некоторые другие категории граждан. Однако для части льготников условия зависят от региона проживания. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

На федеральном уровне такая поддержка предусмотрена для Героев России и Советского Союза, Героев Социалистического Труда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также матерей-героинь. При этом льгота не распространяется на протезы из драгоценных металлов. Для матерей-героинь закон также исключает бесплатную установку имплантатов.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, включая участников СВО с соответствующим статусом, а также отдельные категории пострадавших от радиации могут рассчитывать на протезирование по региональным программам. С 2026 года зубопротезирование участников спецоперации включено в территориальные программы государственных гарантий.

Для действующих военнослужащих бесплатное протезирование доступно в военно-медицинских учреждениях. Военные пенсионеры также могут воспользоваться такой помощью через ведомственные организации, но конкретные условия необходимо уточнять непосредственно в клинике.

Кроме того, региональные власти вправе предоставлять аналогичную льготу ветеранам труда. Однако её наличие и порядок оформления зависят от законодательства конкретного субъекта РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, какие стоматологические услуги россияне могут получить бесплатно по полису ОМС. В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования поясняли, что гражданам доступны первичный осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и помощь при острой боли. За первое полугодие 2026 года в российских медучреждениях зафиксировали 31,7 миллиона посещений стоматологов по ОМС.

При этом получить бесплатную стоматологическую помощь можно и в частной клинике, если она участвует в системе обязательного медицинского страхования. Как ранее объяснял Куринный, перечень доступных процедур необходимо уточнять заранее, поскольку не все услуги коммерческих медорганизаций покрываются полисом.