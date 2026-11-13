Зубные импланты могут успешно приживаться даже у пациентов старше 70–80 лет, поскольку возраст сам по себе не является противопоказанием к процедуре. Об этом Здоровью Mail рассказал челюстно-лицевой хирург, имплантолог, кандидат медицинских наук Севак Барсегян.

По словам специалиста, многие пожилые люди годами откладывают восстановление зубов, опасаясь осложнений. Однако при выборе метода лечения стоматологи ориентируются прежде всего на состояние костной ткани, дёсен и общее здоровье пациента, а не на дату его рождения.

Одним из главных препятствий может стать недостаточный объём кости. С возрастом она нередко становится более пористой, что осложняет фиксацию импланта. Впрочем, современные методики в некоторых случаях позволяют обойтись без костной пластики, используя специальные конструкции, которые закрепляются в других анатомических зонах.

Не менее серьёзную опасность представляет пародонтит. Хроническое воспаление дёсен повышает риск инфекционных осложнений вокруг импланта, поэтому перед операцией необходимо вылечить имеющиеся заболевания полости рта. Если надёжно закрепить конструкцию невозможно, врач может отказать в процедуре.

Отдельного внимания требуют пациенты с сахарным диабетом, гипертонией и заболеваниями, при которых назначают антикоагулянты. Подобные состояния не всегда исключают имплантацию, но требуют предварительного обследования и согласования лечения с профильными специалистами.

Барсегян пояснил, что перед установкой импланта врач оценивает плотность кости с помощью компьютерной томографии, состояние мягких тканей и способность пациента поддерживать гигиену полости рта. При благоприятных условиях шансы на успешное приживление могут оставаться высокими даже в преклонном возрасте.

При этом специалист не советует ориентироваться на чужой негативный опыт. Решение об имплантации должно приниматься индивидуально после обследования, поскольку риск осложнений зависит от совокупности факторов, а не только от количества прожитых лет.