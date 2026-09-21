От кариеса до острой боли: ФФОМС объяснил, за какое лечение зубов не нужно платить

Россияне могут бесплатно пройти первичный осмотр у стоматолога, вылечить кариес, удалить зуб и получить неотложную помощь при острой боли по полису ОМС. Перечень ключевых услуг назвали РИА «Новости» в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

«В рамках ОМС доступны ключевые стоматологические услуги, от первичного осмотра и лечения кариеса до удаления зубов и оказания неотложной помощи при острой боли», — сообщили там.

В ФФОМС пояснили, что такая помощь позволяет вовремя решать наиболее распространённые проблемы с зубами и полостью рта и снижать риск тяжёлых осложнений.

За первые шесть месяцев 2026 года российские медорганизации зафиксировали 31,7 миллиона посещений стоматологов в рамках ОМС. За весь 2025 год их было 61,1 миллиона. По прогнозу фонда, к концу 2026 года показатель достигнет 63,4 миллиона посещений.

Ранее Life.ru рассказывал, на какой стадии кариес ещё можно вылечить без сверления. Стоматолог объяснял, что на стадии пятна ткани зуба ещё не разрушены, поэтому процесс можно остановить с помощью реминерализующей терапии и фторирования. При этом начальные изменения нередко проходят без боли и остаются незамеченными.