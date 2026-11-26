С 1 марта 2027 года российским водителям придётся проходить внеочередное медицинское освидетельствование, если во время лечения, диспансеризации или медицинского осмотра у них выявят заболевания, препятствующие управлению автомобилем. В качестве примеров таких ситуаций член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал обострение психических расстройств, проблемы со зрением и последствия нарушения мозгового кровообращения. Об этом передаёт РИА «Новости».

По словам парламентария, изменения коснутся не только тех, кто собирается получать или менять водительское удостоверение. Новая процедура позволит реагировать на ухудшение состояния здоровья уже после того, как человек получил права.

«Если врач в ходе диспансеризации, медицинского осмотра, лечения иного заболевания обнаружил признаки болезни из перечня противопоказаний, он должен уведомить водителя о необходимости пройти внеочередное освидетельствование и направить информацию в ГИБДД», — рассказал Куринный.

Депутат пояснил, что противопоказания могут возникнуть спустя несколько лет после получения водительского удостоверения. Например, у человека может обостриться психическое расстройство, ухудшиться зрение или произойти нарушение мозгового кровообращения с развитием пареза.

После получения уведомления у автомобилиста будет три месяца, чтобы пройти внеочередную медкомиссию в медицинской организации с соответствующей лицензией.

«Если предполагаемое специалистом противопоказание подтвердится или человек не пройдёт медосвидетельствование за отведённые три месяца, то это будет являться основанием для прекращения действия прав», — заключил парламентарий.

Новые правила предусмотрены Федеральным законом № 200-ФЗ от 7 июля 2025 года. При этом само выявление заболевания ещё не означает автоматического прекращения права на управление автомобилем: для этого необходимо подтверждение медицинских противопоказаний по результатам освидетельствования либо неисполнение требования пройти его в установленный срок.

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