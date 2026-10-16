Медсправка не спасёт: Сотрудники ГАИ смогут лишать водительских прав

С 1 марта 2027 года Госавтоинспекция сможет автоматически прекращать действие водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний к вождению. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Нововведение предполагает оперативный обмен данными между медицинскими учреждениями и ГАИ.

«С 1 марта 2027 года будет происходить автоматический обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекцией. Сотрудники ГАИ практически в реальном режиме будут видеть все противопоказания, с которыми запрещено управлять тому или иному водителю», — сказал юрист.

Если сведения о противопоказаниях поступят на человека, который только собирается получить удостоверение, ему откажут в выдаче документа. Водителя с действующими правами направят на комиссионное медицинское обследование. На его прохождение отведут три месяца. Если врачи подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, право на вождение прекратят автоматически, пояснил Воропаев.

Сейчас для лишения водителя права управлять машиной по медицинским основаниям прокурору необходимо обратиться с административным иском в суд. Окончательное решение принимает судебная инстанция, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что Минздрав подготовил новый порядок обязательного и внеочередного медосвидетельствования водителей. Проект предусматривает электронные медицинские заключения и уведомления о необходимости дополнительной проверки здоровья через «Госуслуги».