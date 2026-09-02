«Общался с избирателями» три часа: Немецкий депутат устроил обещанную свингер-вечеринку в ратуше
Депутат Мангейма Ферра устроил обещанную свингер-вечеринку в ратуше
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Julien Ferrat
Член городского совета немецкого Мангейма Жюльен Ферра сообщил, что провёл обещанную свингер-вечеринку в кабинете местной ратуши. По его словам, мероприятие прошло в пятницу и продолжалось около трёх часов.
Для проведения встречи политик заранее зарезервировал помещение под предлогом общения с избирателями. В пресс-релизе Ферра заявил, что в мероприятии участвовали девять человек.
Другие члены городского совета возмутились произошедшим. В органе власти намерены рассмотреть вопрос о возможных санкциях в отношении политика.
Сам Ферра на критику отреагировал с иронией.
«Если кто-то критикует мероприятие, то только потому, что сожалеет о том, что не присутствовал на нём», — заявил он.
Напомним, ранее Ферра предложил провести свингер-вечеринку в здании ратуши. По его словам, оно идеально подходит для такого мероприятия из-за центрального расположения. В случае отказа политик грозился обратиться в Федеральный конституционный суд.
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