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Регион
Опубликовано 2 сентября, 13:25

«Общался с избирателями» три часа: Немецкий депутат устроил обещанную свингер-вечеринку в ратуше

Депутат Мангейма Ферра устроил обещанную свингер-вечеринку в ратуше

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Julien Ferrat

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Julien Ferrat

Член городского совета немецкого Мангейма Жюльен Ферра сообщил, что провёл обещанную свингер-вечеринку в кабинете местной ратуши. По его словам, мероприятие прошло в пятницу и продолжалось около трёх часов.

Для проведения встречи политик заранее зарезервировал помещение под предлогом общения с избирателями. В пресс-релизе Ферра заявил, что в мероприятии участвовали девять человек.

Другие члены городского совета возмутились произошедшим. В органе власти намерены рассмотреть вопрос о возможных санкциях в отношении политика.

Сам Ферра на критику отреагировал с иронией.

«Если кто-то критикует мероприятие, то только потому, что сожалеет о том, что не присутствовал на нём», — заявил он.

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Напомним, ранее Ферра предложил провести свингер-вечеринку в здании ратуши. По его словам, оно идеально подходит для такого мероприятия из-за центрального расположения. В случае отказа политик грозился обратиться в Федеральный конституционный суд.

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Дарья Денисова
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