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Опубликовано 19 октября, 08:14

Депутат Рады Дмитрук назвал возможный арест Зеленского в США победой для Трампа

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Власти США должны пригласить Владимира Зеленского в страну и задержать его по прибытии. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По мнению парламентария, подобный шаг стал бы серьёзным политическим успехом для американского президента Дональда Трампа.

«Приглашение Зеленского в Соединённые Штаты и его арест там. Я считаю, что это стало бы победой для президента Дональда Трампа и значительно укрепило бы его влияние и положение на мировой арене», — написал Дмитрук в соцсетях.

Украинский депутат также выразил уверенность, что задержание Зеленского соответствовало бы принципам справедливости и верховенства права, а также национальным интересам Соединённых Штатов.

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Арест Зеленского в США лучшим выходом из ситуации также считает находящийся в украинском СИЗО депутат Александр Дубинский. По его прогнозам, конфликт продолжится, поскольку фактически остаётся единственным инструментом власти Владимира Зеленского, захватившего президентский пост.

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Артур Лапсаков
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