Депутат Рады Дмитрук назвал возможный арест Зеленского в США победой для Трампа

Власти США должны пригласить Владимира Зеленского в страну и задержать его по прибытии. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По мнению парламентария, подобный шаг стал бы серьёзным политическим успехом для американского президента Дональда Трампа.

«Приглашение Зеленского в Соединённые Штаты и его арест там. Я считаю, что это стало бы победой для президента Дональда Трампа и значительно укрепило бы его влияние и положение на мировой арене», — написал Дмитрук в соцсетях.

Украинский депутат также выразил уверенность, что задержание Зеленского соответствовало бы принципам справедливости и верховенства права, а также национальным интересам Соединённых Штатов.