Дубинский назвал арест Зеленского в США лучшим выходом из ситуации
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Владимира Зеленского следует пригласить в Соединённые Штаты и арестовать на американской территории. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
«Лучшим выходом из ситуации будет приглашение Зеленского в США и его арест там», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.
По прогнозам депутата, конфликт продолжится, поскольку фактически остаётся единственным инструментом власти Владимира Зеленского, занявшего президентский пост.
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал Украину провести президентские выборы. По мнению американского лидера, Зеленский слишком долго занимает пост главы государства. Трамп также раскритиковал украинское руководство, обвинив в разрушении страны. Кроме того, президент США выразил сомнения в том, что Киев действительно стремится заключить мирное соглашение.