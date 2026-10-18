Владимира Зеленского следует пригласить в Соединённые Штаты и арестовать на американской территории. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Лучшим выходом из ситуации будет приглашение Зеленского в США и его арест там», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

По прогнозам депутата, конфликт продолжится, поскольку фактически остаётся единственным инструментом власти Владимира Зеленского, занявшего президентский пост.