Депутат Рады Ясько хочет лишить Саакашвили родительских прав

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько через суд потребовала лишить Михаила Саакашвили родительских прав на их общую дочь Жасмин и взыскать с него алименты до совершеннолетия ребёнка. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на судебный реестр и сайт Шевченковского районного суда Киева.

Бывший президент Грузии, который отбывает наказание на родине, в ответ заявил в соцсети X, что оказывает дочери материальную помощь. По его словам, его мать ежемесячно поддерживает Жасмин финансово, навещала внучку в Киеве и европейских городах, а в 2022 году подарила ей квартиру в украинской столице.

Саакашвили также отметил, что дочь родилась уже после его заключения под стражу.

Ранее Life.ru рассказывал, как Саакашвили назвал отношения с Ясько «историей большой любви». Тогда он сообщил, что они уже несколько месяцев живут вместе как партнёры. В октябре 2021 года политик тайно вернулся в Грузию, где его задержали. Впоследствии он получил несколько обвинительных приговоров.