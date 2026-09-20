Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили устроил во время судебного заседания в Тбилиси демонстрацию поддержки Украины: исполнил гимн страны, а затем выкрикнул патриотические лозунги. Об этом пишет «Страна.ua».

Саакашвили спел гимн Украины на заседании суда в Тбилиси. Видео © Telegram /Политика страны

Первоначально он даже хотел появиться в суде в форме Вооружённых сил Украины. Однако сделать это ему не разрешили. Тогда Саакашвили решил спеть гимн, причём сам признал, что получилось не слишком мелодично.

Во время исполнения он прижимал руку к сердцу. На Саакашвили была футболка с надписью «Украина» и изображением трезубца. После песни политик продолжил выступление украинскими патриотическими лозунгами.

Подобные акции во время судебных заседаний экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области устраивал и раньше. В 2022 году он также демонстрировал поддержку Украины и уже во второй раз приходил в суд в футболке в цветах украинского флага.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении бесчеловечны и по международным нормам могут расцениваться как пытки. По словам политика, он находится в маленькой, тёмной и непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. Саакашвили утверждает, что в похожей ситуации находятся и другие заключённые, которых он называет политзаключёнными.