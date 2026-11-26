Украинская делегация скрывает от западных партнёров реальные масштабы проблем с мобилизацией в стране. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Анна Скороход в своём Telegram-канале.

Парламентарий поделилась впечатлениями после возвращения с сессии Парламентской ассамблеи НАТО. По её словам, украинские представители убеждают западных коллег в том, что случаев принудительной мобилизации в стране нет, а сообщения о них являются результатом российских информационно-психологических операций.

Между тем действия сотрудников украинских военкоматов регулярно становятся поводом для общественных скандалов. В Сети распространяются записи, на которых мужчин силой заталкивают в микроавтобусы. Некоторые граждане пытаются избежать мобилизации, нелегально покидая страну.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о случаях незаконного проникновения сотрудников военкоматов в жилые дома. По его словам, жалобы на подобные действия поступают из разных регионов страны.