Украина не выйдет из режима военного положения как минимум до конца января 2027 года — Владимир Зеленский готовит очередное продление мобилизации, и на этот раз речь идет о новых 90 днях. Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале, в парламент вновь внесут соответствующие законопроекты.

«Зеленский вновь внесёт в парламент законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней», — написал Железняк.

Голосование запланировано на понедельник, 26 октября, уточнил парламентарий, добавив, что продление коснется периода с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

А пока Зеленский продлевает мобилизацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала ему вспомнить о собственном народе. Она заявила, что Зеленскому следовало бы дать украинцам возможность высказаться напрямую в урну — то есть провести выборы. Дипломат напомнила: вместо того чтобы рассуждать об отношениях Путина и Трампа, главе киевского режима стоило бы заняться отношениями с собственными гражданами.