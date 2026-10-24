Захарова призвала Зеленского дать украинцам «высказаться напрямую в урну»
Мария Захарова и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, paparazzza
Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на отношениях с собственным народом, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя слова главы киевского режима о взаимопонимании между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, дипломат напомнила ему о необходимости провести выборы на Украине.
«Зеленского должны интересовать его отношения с украинским народом. Но для этого стоило бы украинцам дать возможность высказаться напрямую в урну», — цитирует Захарову kp.ru.
Напомним, в интервью для ABC News Владимир Зеленский заявил, что не пытается манипулировать Дональдом Трампом и предпочитает открыто говорить о своей позиции. При этом он противопоставил себя Владимиру Путину.
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