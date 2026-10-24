Зеленский: Я не играю в игры с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что не пытается манипулировать президентом США Дональдом Трампом и предпочитает открыто говорить о своей позиции. При этом украинский лидер в интервью для ABC News противопоставил себя президенту России Владимиру Путину.

«Я не играю в какие-либо игры с Трампом. Я прямолинеен, честен. Это всё», — заявил Зеленский, говоря об отношениях с американским президентом.

По словам Зеленского, Вашингтону выгоднее иметь дело с партнёрами, которые выражают благодарность искренне, а не делают это постоянно ради демонстрации лояльности.

«Лучше иметь таких партнёров, как я, — благодарных тогда, когда мы действительно это чувствуем, — чем благодарить каждую секунду и быть как Путин: очень благодарным, но как только вы отвернётесь — нож уже у вас в спине», — поведал он.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский потребовал от Трампа одинакового отношения к нему и Владимиру Путину. В интервью британскому журналисту Стивену Бартлетту украинский лидер выразил недовольство задержками поставок американских ракет и отсутствием новых санкций против России.