Мяч переброшен Путину: В Раде раскрыли план Зеленского по срыву переговоров

Владимир Зеленский не намерен идти на реальные компромиссы ради мирного урегулирования конфликта, а его заявления о готовности к переговорам направлены на то, чтобы переложить ответственность за возможный срыв договорённостей на Москву. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

«На мой взгляд, Зеленский не собирается идти ни на какие компромиссы в реальности, а просто пытается сделать так, чтобы передать ход Путину, и от компромиссов отказывался уже он», — написал парламентарий.

По версии Дубинского, украинское руководство стремится убедить президента США Дональда Трампа в собственной готовности к уступкам, одновременно выдвигая условия, которые могут оказаться неприемлемыми для российской стороны. Депутат считает, что таким образом Киев пытается добиться ситуации, при которой именно Москва будет вынуждена отказываться от отдельных пунктов мирного плана.

«Зеленский мчится на встречу к Уиткоффу, извивается у ног, демонстрируя собачью преданность Трампу, и убеждает, что готов на всё, только пусть Путин 1,2,3…», — заявил Дубинский.

Он также предположил, что подобную тактику поддерживают европейские партнёры Киева. По мнению депутата, её конечная цель — сорвать переговоры, осложнить отношения России и США и вновь склонить Вашингтон на сторону украинского руководства.