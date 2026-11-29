Смягчение правил экспорта вооружений Швейцарии может привести к их попаданию на Украину через третьи страны. Об этом заявил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан, комментируя итоги референдума 29 ноября.

По словам политика, одобрение поправок к закону о военных материалах стало победой оружейного лобби, вложившего значительные средства в кампанию.

«Таким образом, при определённых условиях Швейцария сможет разрешать реэкспорт оружия в страны, находящиеся в состоянии войны, и упростить его экспорт в 36 стран-партнёров, то есть в западные государства», — констатировал Меттан.

Депутат подчеркнул, что Украина была исключена из действия новых положений. Однако, по его мнению, сохраняется риск передачи Киеву вооружений швейцарского производства через западных партнёров.

«Кто осмелится критиковать США или Германию, если они вдруг решат продать швейцарское вооружение своим союзникам, участвующим в войне?» — отметил эксперт.

Ранее Life.ru сообщал о предварительных итогах референдума в Швейцарии. Для утверждения поправок требовалось простое большинство голосов. По окончательным данным, изменения поддержали 54,3% участников голосования.