Швейцария планирует смягчить ограничения на экспорт вооружений уже в первой половине 2027 года. О предполагаемых сроках вступления поправок в силу заявил президент конфедерации Ги Пармелен на пресс-конференции по итогам референдума.

Точную дату начала действия новых правил определит Федеральный совет страны. До этого момента экспорт вооружений будет регулироваться действующей редакцией закона о военных материалах.

Поправки расширят возможности поставок оружия в 36 государств-партнёров, включая страны Евросоюза и НАТО. При этом, согласно разъяснениям Государственного секретариата экономики Швейцарии, требования международного права и нейтралитета сохранятся. Запрет на прямые поставки вооружений Украине продолжит действовать.

Напомним, 29 ноября в Швейцарии состоялся референдум о смягчении ограничений на экспорт оружия. По окончательным данным, инициативу поддержали 54,3% проголосовавших при явке 48%. Саму реформу швейцарский парламент одобрил ещё в декабре 2025 года, однако противники поправок добились проведения всенародного голосования.