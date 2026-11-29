Швейцария смягчит правила экспорта оружия в первой половине 2027 года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Швейцария планирует смягчить ограничения на экспорт вооружений уже в первой половине 2027 года. О предполагаемых сроках вступления поправок в силу заявил президент конфедерации Ги Пармелен на пресс-конференции по итогам референдума.
Точную дату начала действия новых правил определит Федеральный совет страны. До этого момента экспорт вооружений будет регулироваться действующей редакцией закона о военных материалах.
Поправки расширят возможности поставок оружия в 36 государств-партнёров, включая страны Евросоюза и НАТО. При этом, согласно разъяснениям Государственного секретариата экономики Швейцарии, требования международного права и нейтралитета сохранятся. Запрет на прямые поставки вооружений Украине продолжит действовать.
Напомним, 29 ноября в Швейцарии состоялся референдум о смягчении ограничений на экспорт оружия. По окончательным данным, инициативу поддержали 54,3% проголосовавших при явке 48%. Саму реформу швейцарский парламент одобрил ещё в декабре 2025 года, однако противники поправок добились проведения всенародного голосования.
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