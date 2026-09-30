Депутаты Госдумы девятого созыва стоя приветствовали коллег — участников СВО

Депутаты Госдумы девятого созыва на первом заседании 30 сентября стоя поприветствовали коллег, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

К парламентариям обратился депутат от «Единой России» Юрий Петров, председательствующий в президиуме на первом заседании.

«Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», — сказал он.

После этих слов депутаты поднялись с мест и встретили коллег — ветеранов СВО аплодисментами.

Напомним, 30 сентября Государственная дума девятого созыва 30 сентября начала первое пленарное заседание. Оно открылось исполнением гимна России. По регламенту первое заседание открывает старейший по возрасту депутат — Владимир Ресин. В ходе него парламентариям предстоит избрать председателя Госдумы и его заместителей, сформировать комитеты и комиссии, а также зарегистрировать депутатские фракции.

По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один. Ещё четыре места заняли самовыдвиженцы.