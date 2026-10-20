Депутаты поддержали повышение Силуанова до вице-премьера, заявил Володин
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Депутаты Госдумы поддерживают кандидатуру министра финансов Антона Силуанова на должность вице-премьера. Глава Минфина может получить дополнительные полномочия, сохранив руководство ведомством. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, решение связано с результатами работы финансового ведомства. Депутаты положительно оценивают деятельность министерства и считают, что оно успешно справляется с поставленными задачами.
«Все те вопросы, которые надо решать, и задачи, Минфин достаточно эффективно решает. И поэтому, оценивая этот труд, депутаты кандидатуру поддерживают», — подчеркнул Володин.
Кадровые перестановки затронут и первого заместителя министра финансов Ирину Окладникову. Её кандидатура предложена на должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства. При этом, как заверил Володин, она продолжит участвовать в работе над проектом федерального бюджета.
Первое чтение главного финансового документа страны намечено на 29 октября. Таким образом, возможный переход Окладниковой на новую должность не должен исключить её из бюджетного процесса.
Ранее Life.ru рассказывал, что Мишустин предложил назначить Силуанова вице-премьером с сохранением должности министра финансов. Для этого в структуре правительства предусмотрена новая совмещённая должность. Президент Владимир Путин поддержал предложенные кадровые изменения.