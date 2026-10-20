Депутаты поддержали повышение Силуанова до вице-премьера, заявил Володин

Депутаты Госдумы поддерживают кандидатуру министра финансов Антона Силуанова на должность вице-премьера. Глава Минфина может получить дополнительные полномочия, сохранив руководство ведомством. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, решение связано с результатами работы финансового ведомства. Депутаты положительно оценивают деятельность министерства и считают, что оно успешно справляется с поставленными задачами.

«Все те вопросы, которые надо решать, и задачи, Минфин достаточно эффективно решает. И поэтому, оценивая этот труд, депутаты кандидатуру поддерживают», — подчеркнул Володин.

Кадровые перестановки затронут и первого заместителя министра финансов Ирину Окладникову. Её кандидатура предложена на должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства. При этом, как заверил Володин, она продолжит участвовать в работе над проектом федерального бюджета.

Первое чтение главного финансового документа страны намечено на 29 октября. Таким образом, возможный переход Окладниковой на новую должность не должен исключить её из бюджетного процесса.