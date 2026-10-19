«Мы все в одной лодке»: Силуанов высказался о работе в обновлённом правительстве

Министр финансов Антон Силуанов на консультациях с фракцией «Новые люди» в Госдуме заявил, что правительство и депутаты работают над общими задачами и намерены продолжать тесное взаимодействие. Как передаёт корреспондент Life.ru, из прибывших представителей кабмина и кандидатов на новые должности выступил только глава Минфина.

Силуанов на консультациях в Госдуме заявил о совместной работе над бюджетом. Видео © Life.ru

«Мы все в одной лодке», — подчеркнул он.

Силуанов поблагодарил парламентариев за оценку совместной работы, отметив, что между правительством и Госдумой давно налажен конструктивный диалог. По его словам, обе стороны руководствуются национальными целями развития, поставленными президентом Владимиром Путиным.

«Мы работаем в повестке президента, который поставил национальные цели развития», — сказал министр.

Он подчеркнул, что речь идёт не только о выделении финансовых ресурсов, но и о контроле за эффективностью расходования каждого бюджетного рубля. Особое значение, по словам Силуанова, сейчас приобретает совместная работа над федеральным бюджетом на 2027–2029 годы.

Министр рассчитывает, что обсуждение главного финансового документа страны позволит правительству и депутатам продолжить регулярную «сверку часов». Он отдельно поблагодарил фракцию «Новые люди» за поддержку кабмина и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

Консультации проходят на фоне предстоящих кадровых изменений в правительстве. Ранее Life.ru сообщал о выдвижении Силуанова на новую совмещённую должность вице-премьера — министра финансов. При утверждении Госдумой он сохранит руководство Минфином и одновременно получит статус заместителя председателя правительства. Решение о назначении пока не принято.

Встреча с «Новыми людьми» стала первой в серии консультаций претендентов с парламентскими фракциями. Другие участники, как сообщил корреспондент Life.ru, перед депутатами не выступали. Голосование по новым кандидатурам назначено на 21 октября.